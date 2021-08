Mercato: accord total trouvé entre l'OL et Liverpool pour Shaqiri, selon la presse anglaise

L'OL et Liverpool se sont mis d'accord à propos d'un transfert de Xherdan Shaqiri selon la presse anglaise. L'international suisse va débarquer dans le Rhône contre un chèque de 11 millions d'euros.

L'OL va bel et bien s'offrir Xherdan Shaqiri. D'après des informations du Times et de Sky Sport, le club rhodanien est tombé d'accord avec Liverpool ce dimanche. L'international suisse (96 sélections, 26 buts) de 29 ans va s'engager avec le club lyonnais contre un chèque de 11 millions d'euros.

La signature de l'ailier des Reds était espérée depuis un moment du côté de l'OL. Le joueur s'était mis d'accord avec les dirigeants lyonnais, qui devaient encore trouver un terrain d'entente avec leurs homologues anglais. C'est désormais chose faite au soir d'une troisième journée de Ligue 1 qui a vu les hommes de Peter Bosz être tenus en échec par Clermont dans un match fou (3-3).

Troisième recrue de l'été

Xherdan Shaqiri est la troisième recrue estivale de l'OL, après Damien Da Silva, arrivé libre en début d'été, et Emerson, qui a signé cette semaine en provenance de Chelsea. Le Suisse, bourreau des Bleus en huitième de finale de l'Euro en juin dernier, vient renforcer un secteur offensif orphelin de Memphis Depay, parti au Barça.

Recruté par Liverpool à Stoke City à l'été 2018 pour 15 millions d'euros, l'ancien de l'Inter Milan ou encore du Bayern a disputé 63 matchs sur les bords de la Mersey, pour un maigre bilan de huit buts et neuf passes décisives. Relegué sur le banc par l'infernal trio Mané-Salah-Firmino, il n'aura jamais réussi à s'imposer avec les Reds.

Un défenseur central en approche?

D'autres renforts pourraient suivre dans le Rhône. Comme évoqué par L'Équipe, l'OL est bien à la recherche d'un nouveau défenseur central et songe très sérieusement à l'Uruguayen Gaston Alvarez (Boston River). Son profil de joueur combattant et de "mort de faim" plaît beaucoup à Juninho, d'autant que Sinaly Diomandé, titulaire ce dimanche contre Clermont, n'entre pas dans les plans de Peter Bosz. Troyes serait d'ailleurs prêt à proposer six millions d'euros pour s'attacher les services du jeune Lyonnais.