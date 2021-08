Premier League: Liverpool enchaîne contre Burnley, le duo Jota-Mané en forme

Liverpool s’est imposé contre Burnley ce samedi (2-0) en ouverture de la deuxième journée de Premier League. Diogo Jota et Sadio Mané ont marqué lors de ce succès qui offre la première place du classement aux Reds.

Des frissons et un superbe spectacle. Près de 18 mois après le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le stade d’Anfield a fait le plein pour le duel entre Liverpool et Burnley. Au terme d’une période compliquée, le célèbre You'll Never Walk Alone entonné par les supporters des Reds a donné le ton de cette rencontre.

Motivés à l’idée de retrouver tout leur public, les protégés de Jürgen Klopp ont livré une bonne prestation et l’ont emporté sans trembler face aux Clarets (2-0) afin de prendre provisoirement les commandes de la Premier League avant la suite de cette deuxième journée de la saison.

Le joker Jota grille Firmino

Arrivé l’an passé pour concurrencer Roberto Firmino, Diogo Jota a éteint son rival brésilien. Ultra-mobile à la pointe du trident offensif des Reds, l’attaquant portugais s’est une nouvelle fois montré décisif. Déjà buteur en ouverture de la saison à Norwich (3-0), le buteur de 24 ans a récidivé ce samedi sur l’un de ses rares ballons de la première période.

Quelques instants après une double occasion pour les visiteurs, et notamment une tête d’Ashley Barnes bien détournée par Alisson Becker, Kostas Tsimíkas a adressé un superbe centre pour Diogo Jota. Préféré à Andrew Robertson, le latéral gauche grec a déposé un caviar sur la tête du Portugais (1-0, 18e).

Un joli coup de boule qui permet à Diogo Jota de mettre fin à neuf mois sans marquer à Anfield. L’ancien de Wolverhampton restait sur six réalisations à l’extérieur en Premier League.

Entré en jeu à dix minutes du terme, Roberto Firmino n’a pas réussi à peser sur le cours du match. S’il avait marqué contre Norwich, le Brésilien n’a cette fois pas su tenir le rythme de son concurrent direct au poste de numéro 9.

Salah inefficace, Mané réaliste

Lancé par son attaquant lusitanien, Liverpool a ensuite accentué son emprise sur la rencontre. Burnley a bien tenté de réagir mais les assauts des hommes de Sean Dyche sont restés trop limités pour inquiéter la défense où le capitaine Virgil Van Dijk a passé une journée assez tranquille. Mohamed Salah, lui, s’est démené comme un diable.

Double passeur décisif puis buteur face aux Canaries le week-end dernier, l’Egyptien a bien cru marquer son deuxième pion de la saison face aux Clarets. Servi par le jeune Harvey Eliott (18 ans), l’Egyptien a bien trompé Nick Pope mais a finalement vu ses espoirs mis à mal après intervention du VAR (1-0, 26e).

Après un but refusé à Burnley sur la première action de la seconde période, Mohamed Salah a tenté de mettre les Reds à l’abri. Mais malgré une belle activité, le pharaon d’Anfield n’a pas réussi à marquer. Lors de l’une de ses rares occasions du match, l’Egyptien a vu sa frappe sauvée devant le but des Clarets par Dwight McNeil. Il faut bien avouer qu’un Trent Alexander-Arnold très offensif a un peu gêné Mo' Salah lors de son enchaînement. Muet ce samedi, l’attaquant égyptien devra encore attendre avant d’inscrire les deux buts qui lui permettront d’atteindre les 100 réalisations en Premier League.

Le latéral droit de Liverpool, lui, s’est ensuite rattrapé sur belle action collective. Après une ouverture en profondeur de Van Dijk et un relais d’Elliot, Trent Alexander-Arnold a parfaitement remisé en direction de Sadio Mané dans la surface. L’ailier sénégalais a conclu d’une jolie reprise et permis aux Reds de faire le break (2-0, 69e).

L'ancien de Metz est devenu le cinquième joueur des Reds à inscrire au moins cinquante buts en Premier League à Anfield et a rejoint des légendes comme Robbie Fowler, Steven Gerrard, Michael Owen et... Mohamed Salah. Le score n’a plus évolué malgré une nette domination des joueurs de Jürgen Klopp.

Liverpool leader en attendant United et Chelsea

Avec deux succès convaincants en autant de matchs, Liverpool s’empare provisoirement de la première place du classement devant Manchester United et Chelsea. Les Red Devils reprendront les rênes de la Premier League en cas de large victoire face à Southampton ce dimanche (15h sur RMC Sport 1). Le Français Raphaël Varane devrait disputer ses premières minutes après son transfert en provenance du Real.

Pour rester au contact de Liverpool, Chelsea devra l’emporter dimanche lors du derby londonien sur le terrain d’Arsenal (17h30 sur RMC Sport 1). Face à des Gunners déjà en difficulté, les Blues de Thomas Tuchel pourraient notamment profiter des débuts de leur recrue phare: Romelu Lukaku. L’ancien joueur d’Everton, aura à cœur de soigner ses retrouvailles avec les fans de Chelsea…et aussi doubler Liverpool.