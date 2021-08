OL-Clermont: repris sur le fil, Lyon gâche tout et ne s'en sort pas

L’OL a dilapidé une avance de deux buts et a concédé le nul conrte Clermont (3-3). Un but de Lucas Paqueta et un doublé de Moussa Dembélé ont longtemps fait la différence mais Elbasan Rashani a égalisé dans les derniers instants pour priver les Gones d'une première victoire en L1 ce dimanche.

Visiblement, les messages des supporters et de Peter Bosz n'ont pas bien été entendus par les joueurs de l’OL. Pris à partie par les ultras cette semaine, auteurs d’une cinglante banderole, et tancés par leur entraîneur néerlandais après la déroute contre Angers, les Lyonnais ont encore concédé le nul contre Clermont ce dimanche lors de la troisième journée de Ligue 1 (3-3).

Sans Marcelo, écarté du groupe pro, mais avec les recrues Emerson et Damien Da Silva lancés d’entrée, le club cher au président Aulas a cru enfin lancer sa campagne 2021-2022 mais a dilapidé une avance de deux buts dans le final.

Dembélé retrouve la confiance

Balayés par Angers le week-end dernier (3-0), les Gones se sont rués en attaque dès les premières minutes de ce duel face au promu. Aligné dans le couloir droit, Lucas Paqueta a délivré un amour de centre mais la tête de Houssem Aouar est passée de peu à côté. Pas découragés, les protégés de Peter Bosz ont continué de pousser.

Servi dans la surface clermontoise, Moussa Dembélé a vu sa frappe plein axe repoussée par Arthur Desmas. En récupérant immédiatement le ballon, l’attaquant a obtenu un penalty logique sur une faute de Johan Gastien. Sans trembler, Moussa Dembélé s’est lui-même chargé de transformer (1-0, 4e) et de lancer l’opération reconquête. Le joueur de 25 ans n’avait plus inscrit le moindre but depuis le 29 novembre 2020 et succès contre Reims en L1. Une période de disette longue de plus de huit mois et marquée notamment par un prêt décevant à l’Atlético en Liga.

Après cette entame de match idéale, les locaux ont continué d’attaquer et seul un léger manque de maîtrise sur un plat du pied a empêché Houssem Aouar de trouver le cadre et d’inscrire le but du break. Dans la foulée de ce deuxième raté du meneur de l’OL, Clermont a relevé la tête et stoppé les Rhodaniens dans leur élan. Sur le premier corner du match en faveur des Auvergnats, le jeune Sinaly Diomandé (20 ans) s’est laissé bousculer par Cédric Hountondji dans son duel aérien et a trompé son propre gardien Anthony Lopes de la tête (1-1, 11e).

Heureusement pour Lyon, Moussa Dembélé a semblé particulièrement motivé à l’idée de se rattraper après ses piètres prestations contre Brest et Angers. Après intervention du VAR pour un potentiel hors-jeu du passeur, le buteur formé au PSG a signé son doublé d’une belle frappe à bout portant suite à une première parade de Desmas (2-1, 20e).

Le bijou collectif conclu par Paqueta

Histoire de se mettre définitivement à l’abri avant la mi-temps, et ainsi confirmer les bonnes intentions de l’équipe, les Lyonnais ont encore accéléré à quelques instants de la pause. Sur un superbe mouvement collectif, Lucas Paqueta a régalé et offert deux buts d’avance à l’OL.

Le Brésilien a trouvé son compatriote Bruno Guimaraes. D’une belle talonnade, le médaillé d’or olympique a retrouvé son partenaire d’une jolie talonnade. Lucas Paqueta a encore joué en première intention vers Houssem Aouar. Après un nouveau une-deux avec le meneur de l’équipe de France Espoirs, l’international auriverde a tranquillement ajusté Arthur Desmas (3-1, 45e). En manque de rythme et d’idée lors de ses deux premières sorties en L1, l’effectif rhodanien a montré de belles choses au cours de cette premier acte globalement maîtrisé.

Dès le retour des vestiaires, Lucas Paqueta aurait aussi pu y aller de son doublé suite à une mauvaise passe du capitaine auvergnat Jonathan Iglesias. Mais le Brésilien s’est trop précipité et a envoyé sa frappe dans le virage.

Rashani profite des ratés lyonnais

Assez sereins jusque-là, et rarement inquiétés, les Lyonnais ont encore manqué le coche. Entré à la place de Lucas Paqueta, ovationné par le public, Tino Kadewere a raté une énorme occasion.

Et sur le contre, l'entrant Elbasan Rashani a réduit l'écart d'un beau ballon piqué (3-2, 81e). Double coup dur pour l'OL avec la blessure de Damien Da Silva sur cette réalisation du Suédois.

Obligé de sortir, et remplacé par Jason Denayer, le défenseur central a ensuite vu son équipe s'effrondrer dans les derniers instants du match.

Profitant d'un joli contre à jouer, l'OL a raté une énorme occasion du tuer tout suspense. De manière assez incompréhensible, Houssem Aouar a chipé le ballon à Karl Toko-Ekambi qui allait s'offrir un duel face au gardien clermontois. Le meneur de jeu des Gones a ensuite a totalement manqué sa frappe. Quelques minutes plus tard, sur un ultime corner des visiteurs, Elbsasan Rashani a marqué son deuxième but de la journée et arraché une égalisation presque innatendue à la vue du scénario de la rencontre (90e+1).

Clermont reste invaincu, l’OL piétine encore

Appliqué et soucieux de construire, Clermont s’est longtemps fait piéger par la furia lyonnaise ce dimanche au Groupama Stadium. Après deux victoires dans l’élite, le promu auvergnant a longtemps souffert mais a fini par prendre un point précieux.

Meilleur buteur du championnat avec trois réalisations, Mohamed Bayo n’a pas réussi à s’illustrer. Au contraire, l’attaquant clermontois a parfaitement été canalisé par le duo Diomandé-Da Silva. Mais c’est surtout en défense que les joueurs de Pascal Gastien ont montré leurs limites ce dimanche.

Clermont laisse le PSG s’échapper en tête du classement. Mais en évitant le premier revers de son histoire dans l'élite, le club poursuit surtout sa série d'invincibilité. Le promu pourrait également quitter le podium en cas de succès d’Angers, Lorient, Nantes ou si le duel Nice-OM accouche d’un vainqueur.

Barragiste avant cette rencontre, l’OL n'y arrive toujours pas en Ligue 1. Après des débuts poussifs, Lyon a semblé trouver une belle force collective mais a fini par craquer.

Le staff, les dirigeants et les supporters attendaient un sursaut, les joueurs se sont exécutés avant de finalement se relâcher. En l'espace de quelques minutes les félicitations qui se profilaient risquent bien de se changer en une nouvelle remontrance de Peter Bosz. Il faudra désormais compter sur une victoire à Nantes, vendredi prochain, en ouverture de la quatrième journée pour enfin lancer la saison lyonnaise. Ou au moins essayer.