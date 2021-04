Mercato: Agüero serait très proche du Barça

Les contacts entre Sergio Agüero et le Barça seraient de plus en plus concrets. Selon Tyc Sports, le club catalan aurait déjà mis un contrat de deux ans sur la table du buteur argentin.

Sergio Agüero et le Barça, ça chauffe. En fin de contrat avec Manchester City dans deux mois, le buteur argentin sait que son histoire ne s'écrira plus du côté de l'Etihad Stadium. Mais, à 32 ans, l'homme aux 257 buts en 385 apparitions sous le maillot des Sky Blues en a encore sous les crampons.

D'après des informations de la chaîne de télévision argentine Tyc Sports, le "Kun" serait très proche de s'engager avec le Barça. Des négociations "très intenses" auraient eu lieu ces derniers jours. Le club catalan aurait déjà proposé un contrat de deux ans à l'ancien attaquant de l'Atlético et la décision serait entre les mains du joueur.

Un bon signe pour la prolongation de Messi ?

Dans ce dossier, le Barça va devoir faire face à la concurrence de clubs anglais mais aussi et surtout de la Juventus de Turin. Selon Tyc Sports, la Vieille Dame, dont la santé financière est meilleure que celle des Blaugrana, serait en position de force dans les négociations car elle pourrait proposer au buteur des Cityzens un salaire plus élevé.

Comme le soulignent nos confrères argentins, une éventuelle arrivée de Sergio Aguëro, très proche de Lionel Messi, pourrait être un bon signe dans le cadre de la prolongation de la "Pulga" en Catalogne. Il y aurait en effet deux hypothèses : soit l'attaquant de Manchester City déciderait de rejoindre le Barça car il a eu l'assurance que le sextuple Ballon d'Or va rester en Catalogne, soit l'arrivée de l'international argentin serait un argument de plus pour convaincre Lionel Messi de rester.