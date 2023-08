Mercato: Al Ittihad propose à Salah de devenir le joueur le mieux payé d'Arabie saoudite

À 31 ans, Mohamed Salah pourrait devenir la prochaine vedette du football européen à céder aux sirènes de l'Arabie saoudite. Selon Revelo, Al Ittihad proposerait à l'Egyptien un contrat qui lui permettrait de devenir le joueur le mieux payé du championnat.

Mohamed Salah pourrait devenir le joueur le mieux payé du championnat saoudien. Le média espagnol Revelo explique ce jeudi que Al Ittihad, le champion en titre, pourrait à nouveau piocher en Europe après avoir enrôlé Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho ou Jota, et vise ainsi l'Egyptien Mohamed Salah (31 ans), qui voudrait quitter Liverpool après six saisons passées dans le Merseyside.

Le club de Djeddah lui proposerait, pour le convaincre, le plus gros salaire du championnat (Cristiano Ronaldo émane pourtant à 200 millions d'euros par an à Al-Nassr), et compterait également sur l'attractivité de la Coupe du monde des clubs 2023. Celle-ci se déroulera en Arabie saoudite et Al-Ittihad, champion saoudien sortant, y participera*. En outre, l'aspect religieux pourrait avoir son importance pour Salah, qui rejoindrait donc un pays musulman.

*Les participants à la Coupe du monde des clubs 2023, la dernière avant le nouveau format à 32 équipes :

- Manchester City (ANG)

- Club León (MEX)

- Urawa Red Diamonds (JPN)

- Al Ahly (EGY)

- Auckland City (NZL)

- Al-Ittihad (ARS)

Proche de Mohamed Salah, Dejan Lovren dément

Toutefois, sur X (ex-Twitter), le compte "Transfer News Line" a repris cette information de Revelo, à laquelle le défenseur de l'OL Dejan Lovren a répondu d'un GIF: "stop lying" (arrêtez de mentir). Les deux hommes ont évolué ensemble pendant trois ans chez les Reds (2017-2020) et sont décrits comme très proches...

De plus, en Angleterre, le mercato ferme ses portes le 1er septembre et Liverpool ne serait pas enclin à vendre son atout vedette, à qui il reste encore deux ans de contrat, s'il ne parvient pas d'abord à le remplacer. Ce qui pourrait empêcher à la rumeur de dépasser le stade embryonnaire.