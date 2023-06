Coupe du monde des clubs: la FIFA officialise le premier pays hôte de la nouvelle formule à 32 équipes

La FIFA a annoncé ce vendredi que la première Coupe du monde des clubs à 32 équipes serait organisée aux Etats-Unis en 2025, un an avant le Mondial à 48 équipes.

La première édition de la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes, prévue en 2025, a été attribuée aux Etats-Unis, a annoncé ce vendredi la Fédération internationale de football (FIFA).

"Le processus de sélection du pays hôte a pris en considération les exigences en matière d'infrastructure et de service, ainsi que les objectifs stratégiques plus larges du tournoi", a détaillé la Fifa dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son Conseil tenue par visioconférence.

Le "nouveau" Mondial l'année suivante

Pour cette nouvelle formule, validée en décembre, le nombre d'équipes qualifiées va se répartir de la façon suivante:

12 équipes pour l’Europe

6 équipes pour l'Amérique du Sud

4 équipes pour la CONCACAF (Amérique du Nord, centrale et Caraïbe)

4 équipes pour l’Afrique

4 équipes pour l’Asie

1 équipe pour l'Océanie

1 équipe hôte du tournoi

"La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 constituera la compétition phare du football masculin de clubs professionnel à l’échelle mondiale. Grâce à l’existence des principales infrastructures requises et à un intérêt local important, les États-Unis étaient le candidat idéal pour accueillir cette épreuve sous sa nouvelle forme", a expliqué Gianni Infantino dans un communiqué. En mars, l'instance mondiale avait dévoilé les critères de qualification pour participer au Mondial des clubs new look.

L’Europe, qui a douze billets pour ce Mondial des clubs, enverra les vainqueurs de la Ligue des champions 2021, 2022, 2023 et 2024. Les trois premiers accesits sont donc d'ores et déjà reservés à Chelsea, au Real Madrid et à Manchester City, en attendant de connaître le club sacré en 2024. Les huit autres équipes qualifiées seront déterminées à partir d’un classement établi sur les résultats des quatre dernières saisons.

Les Etats-Unis organiseront l'année suivante, avec le Canada et le Mexique, le premier Mondial à 48 pays, au lieu de 32 lors de éditions précédentes.