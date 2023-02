Mercato: Al-Nassr fait une offre mirobolante à Busquets pour rejoindre Ronaldo

Selon Mundo Deportivo, Al-Nassr tenterait d’obtenir la signature de Sergio Busquets pour cet été. Le club saoudien aurait transmis une offre pharamineuse au capitaine du Barça en l’invitant à rejoindre Cristiano Ronaldo. Le milieu de terrain de 34 ans, que Xavi aimerait conserver en Catalogne, n’aurait pas encore fait son choix.

Le capitaine du Barça va-t-il rejoindre l’ancienne star du Real Madrid? C’est en tout cas le souhait d’Al-Nassr. Après avoir réussi à enrôler Cristiano Ronaldo durant l’hiver, le club saoudien espère convaincre Sergio Busquets cet été. Selon Mundo Deportivo, l’équipe de Riyad, entraînée par Rudi Garcia, aurait transmis une offre mirobolante au milieu de terrain espagnol, qui fêtera ses 35 ans en juillet prochain.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Al-Nassr, qui occupe la tête de son championnat (à égalité de points avec Al-Shabab et Al-Ittihad), proposerait un contrat de deux ans à Busquets, avec un salaire annuel de 18 millions d’euros (hors taxe). Un pactole susceptible de faire réfléchir l’international espagnol (143 sélections, 2 buts). En fin d’année dernière, le champion du monde 2010 avait acté son départ du Barça à l'issue de la saison. Mais Xavi lui a depuis demandé de prolonger son aventure et il n’aurait pas été insensible au discours de son coach, avec qui il a joué de nombreuses années au Camp Nou.

Son agent attend une offre de prolongation du Barça

Sergio Busquets, qui a disputé plus de 700 matchs sous le maillot catalan, s’imaginait il y a peu poursuivre sa carrière en Major League Soccer, où l’Inter Miami de David Beckham est prêt à l’accueillir. Mais l’insistance de Xavi le ferait hésiter. Et désormais, il se retrouve avec une proposition en or de l’Arabie saoudite, qui cherche à élever le niveau de son championnat et promouvoir sa candidature commune à l’organisation de la Coupe du monde 2030 avec la Grèce et l’Égypte. Josep Maria Orobitg, l’agent de Busquets, attendrait maintenant que le Barça lui transmette une offre de renouvellement afin de l’évaluer.

Interrogé à ce sujet dimanche, en marge de la victoire face au Séville FC en Liga (3-0), Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone, a répondu: "Busi sait à quel point il est estimé, c’est une institution pour le club. Son contrat arrive à son terme mais c'est une situation qu'il va évaluer. Nous attendons de savoir ce qu’il va décider. S'il peut continuer, j'en serai ravi. Xavi et lui prendront une décision et nous le soutiendrons. S'il reste, fantastique".