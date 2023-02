Barça: "Je rêve de gagner la Liga cette saison", Laporta annonce la couleur à mi-championnat

Joan Laporta s'est félicité ce lundi de l'excellent début de saison réalisé par le FC Barcelone en Liga. Le président du club catalan ne s'attendait pas à une telle réussite dès cette année.

Revenu aux affaires après le passage chaotique de Josep Bartomeu au Barça, Joan Laporta n'a pas traîné pour remettre de l'ordre. Après avoir enrayé la crise économique du club catalan grâce à plusieurs palancas et une sérieuse cure d'austérité, le président blaugrana est passé à la vitesse supérieure au niveau sportif en dotant Xavi d'un bel effectif. Leader de la Liga avec huit points d'avance sur le Real Madrid après 20 rencontres, le Barça domine la course au titre.

"Nous nous en sortons bien et nous aurions signé pour atteindre le milieu du championnat et être avec 53 points et huit points d'avance sur le deuxième, s'est enthousiasmé Joan Laporta en marge du gala du journal Mundo Deportivo ce lundi. Ce qui se passe, c'est que nous avons encore besoin de beaucoup de travail, beaucoup d'implication."

Laporta salue le travail de Xavi

Nommé comme entraîneur de l'équipe première après le retour de Joan Laporta à la tête du club, Xavi semble avoir trouvé la formule pour briller en championnat. Malgré l'élimination prématurée en Ligue des champions, le technicien fait du bon travail à Barcelone.

"Xavi se débrouille très bien, la vérité est qu'il a rejoint l'équipe à un moment de difficulté maximale et il aditionne ensemble une série de joueurs de manière fantastique, a encore estimé le président du Barça. C'est de l'engagement et l'esprit d'équipe."

"Il faut travailler et bien travailler"

Qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, le Barça aura fort à faire pour venir à bout d'un Manchester United en grande forme (deux matchs à suivre en exclusivité sur RMC Sport). Mais du côté de Joan Laporta, la priorité de la saison reste la Liga et la conquête d'un titre qui échappe à son club depuis 2019.

"Je rêve de gagner la Liga cette année et nous sommes sur la bonne voie. Il faut travailler et bien travailler, il faut avoir une équipe comme mon conseil d'administration et les travailleurs du club essaient de faire progresser le Barça", a enchaîné le président barcelonais face à la presse.

A la recherche d'un titre de champion depuis bientôt quatre ans, le FC Barcelone semble bien lancé pour rester en course jusqu'au bout cette saison et pourrait bien remporter son premier trophée majeur depuis le départ de Lionel Messi.