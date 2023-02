Arabie Saoudite: "La présence de Ronaldo rend nos matchs difficiles", estime Luiz Gustavo, son coéquipier à Al Nassr

Luiz Gustavo a donné ses premières impressions sur son nouveau coéquipier Cristiano Ronaldo. Pour l’ancien joueur de l’OM, le Portugais est "un avantage", même s’il rend les choses "plus difficiles" pour ses partenaires.

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr après la Coupe du monde a permis au championnat saoudien d’être mis en lumière. Les yeux du monde entier se sont alors dirigés vers la formation entraînée par Rudi Garcia, leader de la Saudi League (une seule défaite en 15 matchs). Titulaire lors des quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, le Portugais tarde à s’imposer au sein du collectif des Jaune et Bleu, qui n’ont gagné qu’un seul match sur la période (1-0 contre Al-Ettifaq, le 22 janvier).

Le week-end dernier, le nouveau capitaine d’Al-Nassr a marqué pour la première fois avec sa nouvelle équipe sur pénalty, lui permettant d’arracher le nul dans le money-time face à Al-Fateh (2-2).

"Sa présence rend nos matchs difficiles"

Depuis son arrivée, beaucoup de choses ont changé pour ses partenaires, comme l’explique Luiz Gustavo. "La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui", a confié l’ancien Marseillais à RT Arabic.

Mais la présence du quintuple Ballon d’or "motive tout le monde" au sein du club. "Sa présence garantit un grand avantage à notre groupe, car nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes qualités techniques et physiques qu’il possède. Cristiano Ronaldo a été créé pour relever des défis, et il y parvient toujours. Il a déjà marqué son premier but et il a donc enlevé la pression."

Son compteur désormais débloqué, CR7 est attendu ce jeudi sur la pelouse d’Al Wehda (18h30) pour espérer faire trembler les coéquipiers de l’ancien caennais Fayçal Fajr.