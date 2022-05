Mercato: Alexandre Letellier va quitter le PSG sans avoir joué

En fin de contrat au PSG, le troisième gardien Alexandre Letellier ne portera plus les couleurs parisiennes la saison prochaine.

"The Last Dance." Ce sont les mots d'Alexandre Letellier sur Instagram ce vendredi. Des mots qui font penser à un adieu au PSG. Il ne s'agit pas d'une annonce de départ mais le portier ne va pas rester à Paris. A l’heure où tout le monde attend la décision de Kylian Mbappé, le troisième gardien de but parisien, lui, sait qu’il ne restera pas dans la capitale la saison prochaine.

Recruté en 2020 en partie en raison de ses années de formation à Paris (l’UEFA demande au moins huit joueurs "formés localement"), la doublure de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas partira libre, son contrat arrivant à expiration le 30 juin.

>> Le mercato en direct

Aucun match officiel en deux saisons

L’ancien portier de l’US Orléans ne laissera pas une trace indélébile dans l’histoire du PSG. S’il a fait quelques apparitions sur le banc, y compris en Ligue des champions, Alexandre Letellier n’a disputé aucun match officiel lors de ses deux saisons à Paris.

Au mois de décembre il avait confié au JDD son "plaisir au quotidien à échanger" avec Navas et Donnarumma tout en reconnaissant que la compétition lui manquait "un peu."