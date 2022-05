PSG: Pochettino assure qu'il ne "connait pas" la décision de Mbappé sur son avenir

Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG, assure ne pas connaître la décision de Kylian Mbappé sur son avenir. L’attaquant parisien annoncera son choix ce week-end.

Comme chaque semaine depuis le début de saison, Mauricio Pochettino a été interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, ce vendredi pour sa dernière conférence de presse de la saison avant la réception de Metz, samedi (21h, 38e journée de Ligue 1). Et l’entraîneur du PSG, maître dans l’art de botter en touche, assure ne rien savoir du choix de son attaquant, malgré l’imminence de son annonce prévue ce week-end.

"Je ne connais pas la décision. Je ne peux pas parler", a répondu Pochettino en français. Il a poursuivi en espagnol sans en dire davantage. "C’est un sujet personnel pour Kylian avec le club, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup d’informations et de rumeurs ces derniers temps. Je respecte la position du club et de Kylian. C’est un joueur en fin de contrat, comme d’autres. C’est toujours le club et, dans ce cas, le joueur qui doivent parler de ce sujet. En tant qu’entraîneur de football - si j’avais l’information - je ne suis pas celui qui doit faire une déclaration qui n’est pas de ma compétence, mais celle du joueur."

Il ne connaît pas non plus le moment de l’annonce

L’Argentin a tout de même été invité à livrer son sentiment sur les chances de voir l’international français rester au club. "Une impression personnelle, c’est que sur un an, il y a eu plusieurs situations différentes, a souri le technicien. Je souhaite que Kylian reste au PSG pour plusieurs années. Je ne peux pas mentir, je n’ai pas l’information, je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je suis l’entraîneur du PSG et j’aimerais qu’il reste avec nous plusieurs années. Quoi d’autre? Je ne sais pas ce que je peux dire."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Il assure ne pas être dans la confidence sur le moment où Mbappé dévoilera son choix. "Je ne le sais pas non plus, promet-il. Je ne sais pas s’il se prononcera ou si le club le fera. La vérité, c’est que nous ne savons rien. Nous sommes dans l’attente de ce qui va passer."