Mercato : Alexis Sanchez, une fausse piste pour l’OM

Contrairement à ce qu’avancent certains médias italiens et chiliens, l’OM ne discute pas avec Alexis Sanchez selon nos informations, même si l'international chilien est poussé vers un départ par son club de l’Inter Milan.

Chaque été, les fans de l’Olympique de Marseille vivent au rythme du mercato. Entre rêve et réalité, ils voient défiler une longue liste de noms pour renforcer l’effectif olympien. Ces dernières heures, c’est celui d’Alexis Sanchez qui est revenu avec insistance. Selon La Tercera et le Corriere dello Sport, Igor Tudor aurait contacté l’attaquant chilien (33 ans), alerté par le fait que l’Inter Milan souhaite voir partir le joueur le plus cher de son effectif (il a un salaire annuel de 7 millions d’euros).

L'OM est bien fourni en attaque

Or s’il semble vrai que l’ex-Gunner, cinquième dans la hiérarchie des attaquants derrière Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, Joaquín Correa et Edin Dzeko, est poussé vers la sortie, selon nos informations, l’OM n’est pas entré en discussions avec le club lombard pour un éventuel transfert selon une source proche du club. L’Olympique de Marseille est déjà bien fourni en attaque. L'international colombien Luis Suarez vient d'arriver pour épauler Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng.