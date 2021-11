OM: les envies de Sampaoli pour le mercato d’hiver

Quatrième du classement en championnat, l’Olympique de Marseille effectue un début de saison solide, mais terni par l'élimination en Ligue Europa. Malgré un dernier mercato riche en arrivées, l’entraîneur Jorge Sampaoli espère que le club sera actif lors du mercato hivernal, comme il l’a affirmé ce mardi en conférence de presse.

Avec une dizaine de recrues arrivées l’été dernier, l’effectif de l’Olympique de Marseille a changé de visage depuis la saison dernière. Mais pour Jorge Sampaoli, ce n’est toujours pas assez puisque pour attirer ces nouveaux joueurs, de nombreux départs ont eu lieu.

En conférence de presse ce mardi, l’entraîneur argentin a affirmé que son effectif n’était pas assez complet à l’heure actuelle: "J’en parle tous les jours avec le président et le propriétaire. On a fait un effectif quasiment neuf, mais qui est aussi un effectif limité. On parle de cette possibilité de pouvoir recruter".

>> OM: revivez la conférence de presse de Sampaoli et Kamara

L’ancien sélectionneur de l’Argentine a aussi déclaré que tout ne dépendait pas de lui et que finalement ce sont les dirigeants qui décideront de la marche à suivre: "Plus que mes envies, c’est quelque chose qui est lié à la réalité du club. Le président et le propriétaire du club sauront mieux que moi. On parle tous les jours et on travaille pour avoir l’équipe la plus compétitive possible. Moi je suis limité, ce n’est pas à moi de prendre ces décisions".

Sampaoli regrette le manque de latéraux

Interrogé sur le non-positionnement de Pol Lirola au poste de latéral droit, Sampaoli a confié par ailleurs vouloir un profil plus défensif pour évoluer à ce poste.

Au moment d’évoquer la possibilité de faire jouer Boubacar Kamara et Valentin Rongier à ce poste, l’Argentin a regretté le peu de latéraux ayant ce profil plus défensif au sein de club: "On n’a pas d’autres latéraux naturels. On a besoin de latéraux plus défensifs, on manque de latéraux naturels à ces deux postes. Pol Lirola est meilleur selon nous un cran plus haut, Valentin Rongier est meilleur dans l’axe".

À voir si Sampaoli verra ses vœux être exaucés au mercato hivernal, afin d’avoir plus de chances d’accrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions à la fin de la saison.