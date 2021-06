Mercato: Ancelotti se rapproche du Real Madrid

Selon la presse espagnole, Carlo Ancelotti est désormais le favori pour succéder à Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid. L'entraîneur italien, toujours sous contrat à Everton, avait entraîné le club merengue de 2013 à 2015.

Du neuf avec de l'ancien? C'est visiblement le projet du Real Madrid. Après le retour de Zinédine Zidane en 2019, le club espagnol serait sur le point de rappeler un autre ancien coach pour remplacer le Français: Carlo Ancelotti.

Alors que la Cadena SER avait évoqué la piste de l'Italien lundi, les journaux madrilènes Marca et As confirment cette hypothèse ce mardi. Ils vont même plus loin, puisque Marca indique que le technicien de 61 ans est désormais le favori pour le poste, et qu'il pourrait signer au Real dans les prochaines heures, le club ayant l'intention de vite régler ce dossier pour se concentrer sur le mercato.

>> Les infos mercato en direct

Sous contrat avec Everton jusqu'en 2024

En Italie, la Gazzetta dello Sport explique également qu'Ancelotti a été contacté par le Real, et qu'il est motivé par ce challenge. Reste tout de même à connaître le point de vue d'Everton dans cette histoire, puisque le technicien est sous contrat avec les Toffees jusqu'en... 2024. Autant dire que le vice-champion d'Espagne devra probablement sortir le chéquier pour débaucher l'ancien milieu international.

Carlo Ancelotti a déjà entraîné le Real Madrid de 2013 à 2015, après son passage au PSG. Il avait permis au club merengue de remporter la Ligue des champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe de l'UEFA en 2014, avant de partir au printemps suivant, pour rebondir ensuite au Bayern, puis à Naples, et donc à Everton.