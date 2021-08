Montpellier: Dall'Oglio n'exclut aucun scénario concernant Delort

Annoncé sur le départ, Andy Delort a marqué ce dimanche lors de la victoire de Montpellier sur Lorient (3-1). L’international algérien pourrait avoir disputé son dernier match avec le MHSC, même si son entraîneur Olivier Dall'Oglio assure qu'un départ n'est pas encore acté.

Un 46e but et puis s’en va? Ce dimanche, Andy Delort a marqué pour la première fois de la saison avec Montpellier et peut-être pour la dernière fois sous les couleurs héraultaises, qu’il défend depuis 2019. Dans le viseur de Nice, l’attaquant a inscrit le but du 3-1 face à Lorient avant de sortir sous l’ovation de la Mosson. Ce qui n’a pas échappé à son entraîneur, qui ne confirme pas encore de départ en conférence de presse.

Chotard: "Andy est à 200% avec nous aujourd'hui"

"Aujourd’hui Andy est un joueur de Montpellier, a expliqué Dall'Oglio, qui explique que sa sortie "n'était pas préméditée", mais simplement due à des crampes. "Il n’y a rien de fait", a-t-il ajouté, évoquant une discussion avec le joueur avant la rencontre: "On a discuté très rapidement pour évoquer la situation, il m’a dit pas de problème pour le match". Avant son but, Delort avait déjà été décisif avec un retourné repris victorieusement par Mavididi.

Positionné en sentinelle, Joris Chotard a également été interrogé sur la situation de son coéquipier. "Andy est un joueur très important pour nous, il a été touché parce que le public était derrière lui tout au long du match, a-t-il assuré. Tout le monde a confiance en lui donc on est très contents qu'il soit à nos côtés."

"Cela a été peut-être fort en émotion, après il n'y a pas d'indice sur un départ, on ne sait pas du tout, a précisé Chotard. On sait qu'Andy est à 200% avec nous aujourd'hui, que ce soit sur le terrain ou à l'entraînement. Il prend son rôle de capitaine très à coeur. On sent un Andy très concerné, à fond dans l'équipe."

Delort plaît à Galtier

Ce samedi, Laurent Nicollin avait critiqué le discours de Christophe Galtier, l’entraîneur niçois, qui avait confirmé la veille l’intérêt de son club pour le buteur algérien. "Je ne suis pas le perdreau de l’année" avait déclaré le président montpelliérain, ajoutant qu’il n’y a pas d’accord: "S’il souhaite partir et si j’ai le montant que je souhaite, il partira."

"Avant dimanche soir, on n’avait jamais entendu parler de Andy Delort à Nice, expliquait Galtier. Depuis, on en parle depuis et le club travaille en ce sens". Avant d’ajouter que le joueur "coche beaucoup de cases dans ce que je recherche pour le profil". La fin du feuilleton Delort est proche, puisque le mercato estival ferme ses portes dans dix jours.