Mercato: Anelka conseille à Mbappé de quitter le PSG pour gagner le Ballon d'or

Dans une lettre ouverte à Kylian Mbappé, l'ancien attaquant du PSG et des Bleus, Nicolas Anelka, lui conseille de s'en aller de Paris et de rejoindre un championnat plus relevé s'il veut un jour décrocher le Ballon d'or.

Sa carrière n'a pas été linéaire, ses choix de clubs pas toujours compréhensibles, mais Nicolas Anelka les assume, et se sent aujourd'hui en mesure de conseiller la jeune génération. Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG fait actuellement débat, son lointain prédécesseur à Paris et en équipe de France a écrit une lettre ouverte sur le site de The Athletic, dans laquelle il invite l'enfant de Bondy à rejoindre un club étranger.

"Si tu veux les plus grands honneurs, tu devras quitter le PSG tôt ou tard, estime Nicolas Anelka. Quoi que tu fasses de bien à Paris, quelqu’un dira toujours: 'OK, tu as été bon avec le PSG, mais ce n’était que la France.'"

"Tu ne peux pas dire que tu joues tout le temps contre les meilleurs quand tu es au PSG"

Dès lors, impossible pour Anelka d'être considéré comme le plus grand. "Tu dois choisir, poursuit-il. Si tu veux gagner le Ballon d’or, ce que tu devrais désirer pour faire écho à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, tu dois jouer contre les meilleurs. Or tu ne peux pas dire que tu joues tout le temps contre les meilleurs quand tu es au PSG. Le championnat de France n’est pas facile, ce n’est pas ce que je veux dire, mais je pense que le championnat le plus relevé se trouve en Angleterre. Donc si tu veux être l’un des meilleurs, alors fais ce que tu fais à Paris, mais avec Chelsea, United, Arsenal, Manchester City ou Liverpool. Tu peux aussi aller en Espagne, à Madrid ou à Barcelone. Ou même en Italie. Alors on pourra parler d’un plus grand impact."

Auteur du dernier tir au but manqué avec Chelsea face à Manchester United en finale de la Ligue des champions 2008, Anelka tente par ailleurs de consoler Mbappé pour son échec face à la Suisse à l'Euro 2021. "Rater un dernier tir au but, c’est une cicatrice qui marque et qui marquera toujours, tu te sens seul, explique-t-il. La seule chose qu’il y a à faire c’est travailler, travailler, travailler pour marquer de nouveau et commencer à oublier. Mais en réalité on n'oublie jamais. Moi je n’ai jamais oublié et je n’oublierai jamais. On vit avec et c’est cruel."