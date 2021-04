Mercato: Anigo va redevenir entraîneur en Algérie

José Anigo va être nommé entraîneur du Mouloudia d’Alger, pensionnaire de D1 algérienne. L’ancien coach et directeur sportif de l’OM aurait trouvé un accord contractuel pour 18 mois avec le club de la capitale.

Responsable du recrutement de Nottingham Forest, José Anigo va retrouver le bord du terrain dans les prochains jours. Selon les informations du journal algérien El Watan, l’ancien directeur sportif et entraîneur de l’OM a trouvé un accord pour entraîner le Mouloudia d’Alger.

Le technicien français, qui n’a plus dirigé une équipe depuis son passage éclair sur le banc du club grec de Panionios en 2018 (12 matchs), va donc découvrir son quatrième pays en tant qu’entraîneur. Après la France et des expériences du côté d’Endoume, de Marseille Consolat et de l’OM, José Anigo avait dirigé les joueurs de l’Espérance de Tunis en 2015 avant de tenter de se relancer en Grèce à Levakadios (2017) et Panionios.

Anigo privé des retrouvailles avec Tunis

Toujours selon le quotidien algérien, l’ancien dirigeant marseillais aurait trouvé un accord avec le Mouloudia d’Alger pour un contrat de 18 mois. Onzième de D1 algérienne, le club algérois n’accuse que sept points de retard sur le podium après 16 rencontres jouées cette saison.

José Anigo succèdera au démissionnaire Abdelkader Amrani et devrait prendre ses fonctions la semaine prochaine. L’ex-coach de l’OM ne devrait donc pas être présent sur le banc du Mouloudia ce samedi, face à son ancienne équipe de l’Espérance de Tunis, lors de la dernière journée des poules de la Ligue des champions Afrique.