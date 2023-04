Mercato: Aouar n'ira pas à l'Eintracht Francfort, annonce un dirigeant du club

Figurant parmi les trois clubs interressés par la signature de Houssem Aouar selon nos informations, l'Eintracht Francfort a communiqué ce mercredi qu'il ne signera pas le milieu de terrain de l'OL.

"Le deal ne se fera pas": le directeur de l'Eintracht Francfort Markus Krösche a affirmé auprès de Kicker ce mercredi que Houssem Aouar ne rejoindrait pas le club à l'issue de la saison. Selon nos informations, le club allemand faisait partie des courtisans du milieu de terrain de l'OL, tout comme le Real Betis et l'AS Rome.

"Nous n'avons pas eu le sentiment de trouver une solution"

Le transfert de Houssem Aouar à l'Eintracht Francfort semble donc définitivement abandonné. Le directeur sportif Markus Krösche a confirmé au magazine Kicker que le club de Bundesliga avait annulé cette piste: "Le deal ne se fera pas. Nous devons sentir la conviction qu'un joueur veut absolument venir chez nous. Il y a un moment où il faut dire stop. Alors nous disons non. Nous n'avons pas eu le sentiment de trouver une solution."

Selon nos informations, le joueur était jusqu'ici en négociation avec trois clubs étrangers: l’AS Roma, l’Eintracht Francfort et le Real Betis. Le Franco-Algérien avait bien reçu une offre du club allemand il y a plusieurs semaines mais n’avait pas encore tranché. Ce qui a visiblement agacé les dirigeants de l'Eintracht.

L'Europe comme objectif

L’Europe jouera un rôle important dans sa décision et Aouar gardera ainsi un œil sur la fin des championnats. À sept journées du terme de la Bundesliga, l’Eintracht Francfort est seulement septième, à deux points de la Ligue Europa Conférence et sept de la Ligue des champions.

Cette saison, Houssem Aouar a perdu sa place dans le onze lyonnais et n’a pour le moment connu que six titularisations toutes compétitions confondues (un but, 1 passe décisive). Il devrait donc quitter son club formateur libre, six ans après ses grands débuts en Ligue 1. Sa grande décision est donc prochainement attendue, quelques semaines après celle de changer de sélection qui a fait couler beaucoup d'encre.