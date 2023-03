"Je suis Français aussi", la mise au point d'Aouar sur ses déclarations sur l'équipe de France

Quelques jours après avoir officiellement annoncé sa décision de porter le maillot de l'Algérie, Houssem Aouar a justifié ce choix, tout en faisant taire ses détracteurs.

"C'est mon choix." C'est par ces mots qu'Houssem Aouar a justifié sa décision de représenter l'Algérie en sélection, lui qui n'a connu qu'une seule cape (en amical) avec l'équipe de France, en octobre 2020 face à l'Ukraine. Dans un entretien surTéléfoot diffusé ce dimanche, le milieu de l'OL a voulu mettre les choses au clair et faire taire ses détracteurs.

“Je suis prêt à faire face aux critiques. Je les comprends, c’est mon choix. Je suis prêt à faire face. Quand j'ai vu que le président et le sélectionneur (de l'Algérie) sont venus pendant mes vacances pour me tendre la main, j'y ai vu un signe du destin. Je ne regrette pas d’avoir porté le maillot bleu. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, ça a été mal interprêté, mal repris et mal compris. J'avais dit que j'avais le regret de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. Ce n'est pas un choix contre la France, loin de là. J'ai été formé ici, je suis Français aussi. J'ai beaucoup appris avec la formation française. J'ai côtoyé de grands joueurs et de bons éducateurs. On aime tout ce qui est racoleur, c'est dommage.

>> Suivez l'actualité de l'équipe de France en direct

Sifflé par ses propres supporters

Sa décision de représenter l'Algérie a provoqué la colère de certains fans de l'OL, qui l'ont sifflé lor de son entrée en jeu face à Nantes vendredi (1-1), avant d'entonner une Marseillaise. Des critiques que le joueur de 24 ans ne comprend pas.

"C'est un manque de respect (de considérer l'Algérie comme un choix par défaut) envers notre pays parce qu'il y a de très bons joueurs en Algérie. Il y a tellement de joueurs africains qui sont dans les meilleurs du monde : Mané, Mahrez, Salah, Osimhen. Ce n'est pas du tout un choix par défaut, rappelle-t-il. En faisant ce choix-là, on ne m'a jamais dit que cela allait être tout acquis, que j'allais venir et que j'allais avoir le temps de jeu nécessaire. Pas du tout, je suis à pied d'égalité avec tout le reste du groupe et à disposition du sélectionneur. Ça peut dépasser le cadre du sportif. Pour tous les joueurs, pas forcément moi, et de toute façon c'est un choix à faire et en tous cas je suis très content."