"Je me sens trahi": folle interview vérité de Cristiano Ronaldo, qui dézingue Ten Hag et Manchester United

Cristiano Ronaldo a livré une interview vérité à Piers Morgan pour Talk TV, diffusée ce dimanche, avant qu'il ne s'envole pour le Mondial au Qatar avec le Portugal. L'attaquant se montre sans filtre et balance sur Manchester United et Erik Ten Hag.

Dans une interview accordée à Piers Morgan sur Talk TV, Cristiano Ronaldo se dévoile sans concession. L'attaquant de Manchester United, qui va disputer le Mondial avec le Portugal, se montre sans filtre sur ses derniers mois mancunien et sur le management d'Erik Ten Hag.

"Je n'ai pas de respect pour Ten Hag"

"S'ils ont essayé de me forcer à partir? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi, raconte l'ancien joueur du Real Madrid. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière."

"Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi, poursuit Ronaldo dans des propos relayés par The Sun. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi."

Rangnick? "Il n'est même pas coach"

L'interview de 90 minutes sera diffusée mercredi et jeudi dans son intégralité. Mais plusieurs extraits ont été sortis et The Sun en fait sa Une ce lundi. Dans une autre partie de l'entretien, Cristiano Ronaldo évoque l'après-Sir Alex Ferguson à Manchester United. "Depuis son départ, il n'y a pas eu d'évolution au club, progression zéro. Par exemple, la façon dont un club comme Manchester United a viré Ole (Gunnar Solskjaer) pour ramener un directeur sportif comme Ralf Rangnick, rappelle CR7. Personne n'a compris, il n'est même pas coach. Ça m'a surpris mais ça a surpris tout le monde."

"Rien n'a changé. Ni le jacuzzi, ni la salle de sport, certains éléments de technologie... pas même la cuisine ou le chef, une personne adorable, poursuit Ronaldo. Ils ont arrêté le temps, ça m'a beaucoup surpris car je pensais y retrouver des choses différentes, de nouvelles infrastructures. Mais malheureusement, j'ai retrouvé des choses que j'avais déjà vues quand j'avais 20-21 ans."

En avril dernier, lui et sa compagne ont vécu un terrible drame en perdant leur fils à la naissance. Si le joueur a été "très touché" et "surpris" de la vague d'amour qu'il a reçu dans les stades anglais, il dit aussi avoir perçu un manque "d'empathie" au sein de son club, laissant entendre que certaines personnes de Manchester United doutaient de lui quand il disait avoir du mal à revenir sur les terrains. En revanche, Ronaldo n'éprouve que de la sympathie et du respect pour les fans, qui sont "toujours à mes côtés".