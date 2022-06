Mercato: après Fabregas, Monaco officialise le départ de Sidibé, libre

Moins utilisé cette saison et en fin de contrat, Djibril Sidibé quitte Monaco, qu'il avait rejoint en 2016. Le latéral droit de 29 ans, champion du monde 2018, espère se relancer pour retrouver l'équipe de France dans les prochains mois.

Encore un départ à Monaco. Après la vente d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid et le départ libre de Cesc Fabregas, c’est au tour de Djibril Sidibé de quitter le club du Rocher. En fin de contrat au 30 juin, le champion du monde 2018 ne sera donc pas conservé. Formé à Troyes, puis révélé à Lille, il avait rejoint l’ASM à l’été 2016 pour environ 15 millions d’euros.

Il aura disputé 174 matchs en Principauté, dont 16 de Ligue des champions. Une aventure seulement entrecoupée d’un prêt en Premier League, à Everton, lors de la saison 2019-2020. Confronté à la concurrence de Ruben Aguilar et Vanderson au poste de latéral droit, il a beaucoup moins joué cette saison, surtout avec l’arrivée de Philippe Clement sur le banc en remplacement de Niko Kovac. Lors des dix dernières journées de championnat, son temps de jeu s’est limité à… 52 minutes.

Il pense toujours aux Bleus

Reste à savoir où il va rebondir, libre, à 29 ans. "Je ne veux pas aller dans des endroits exotiques, je veux disputer le maximum de matchs de très haut niveau, avec la Coupe du monde en ligne de mire, même si je sais que je pars de très loin. 2018, c'est inoubliable mais c'est passé, je ne vais pas crier "J'ai gagné la Coupe du monde, regardez-moi". Je veux vivre ces sensations le plus possible car physiquement, je n'ai plus de problèmes. Si je me sens bien, je ne vois pas pourquoi je me priverais de ces rêves. J'ai encore faim", confiait-il en mai dans les colonnes de L’Equipe.

Sidibé, qui compte 18 sélections, n'a plus porté le maillot des Bleus depuis la Coupe du monde en Russie. Il avait été titularisé par Didier Deschamps lors du nul concédé face au Danemark (0-0) en phase de groupes.