Ligue 1: Fabregas ne veut pas "finir comme ça" et espère rebondir après son échec à Monaco

Cesc Fabregas (35 ans) a annoncé qu’il quitterait l’AS Monaco en fin de saison. Le vétéran du milieu de terrain ne compte pas pour autant ranger les crampons après son passage mitigé dans la Principauté. Il espère se relancer dans un nouveau projet avant d’enfiler le costume d’entraîneur.

En fin de contrat cette saison, Cesc Fàbregas ne rempilera pas avec l’AS Monaco où il est arrivé en 2019. Ces deux années et demie ne se sont pas passées comme le milieu international espagnol l’espérait. Parfois handicapé par des pépins physiques, parfois laissé sur le banc, Fàbregas n’aura joué que 68 matchs avec le club de la Principauté. Dans un entretien accordé à l’AFP, le champion du monde 2010 regrette la manière dont il quitte l’ASM, qualifiant cette saison comme étant “la pire de (s)a carrière. Et de loin !" Et reconnaît n’avoir "jamais vécu ça.”

Mais pas de quoi dégoûter l’ancien maestro d’Arsenal du football qui estime qu’il lui reste encore au moins une saison dans les crampons, envoyant dans les cordes la rumeur d'une reconversion immédiate en tant qu’entraîneur : “Je ne veux pas finir comme ça. L'année a été trop mauvaise pour terminer ainsi. Je veux prendre du plaisir, terminer avec de bonnes sensations. J'ai de nombreux contacts. J'ai déjà rencontré quelques personnes. Rien n'est décidé. J'écoute. Je suis ouvert à tout. Peut-être faudra-t-il que le niveau du club baisse. Mais il existe, en C1, des équipes de niveau moins élevé. Une chose est claire en tout cas: j'irai dans un club où je jouerai, où on croit en moi."

Après ce dernier défi, Fàbregas pourra entamer sa nouvelle carrière d’entraîneur, métier qui le “passionne”.

Entre opération maintien et l’encadrement des jeunes

Le double champion d’Europe avec la Roja, revient également les motivations qui l’ont poussé à s’engager dans le projet monégasque aux côtés de son ancien coéquipier à Arsenal Thierry Henry, alors entraîneur de l’ASM. “A l'époque, j'ai signé avec un objectif: sauver l'équipe, alors 19e avec 13 points. J'ai pris un gros risque car la relégation était possible, rappelle Fàbregas. Le premier match, on fait nul à Marseille (1-1, 20e journée). Puis, j'ai marqué contre Toulouse (2-1, 23e journée) le but d'une victoire cruciale pour la suite de la saison. On peut être satisfait d'avoir sauvé l'équipe. Je suis fier de ce que j'ai apporté ces six mois-là.”

Mis à part la mission sauvetage, Fàbregas est aussi venu pour encadrer les jeunes du Rocher: “Lors de ma venue, Thierry (Henry) et Vadim (Vasilyev) m'avaient aussi demandé d'aider à faire grandir les jeunes. C'était un point important. Aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir gagné le respect et la sympathie de cette jeune génération. J'espère avoir aidé. On s'aime bien (sourires). Je continuerai à les suivre, échanger avec eux. Ça me plairait de voir Fofana, Diop ou Tchouameni au Bayern ou à Liverpool !"

En attendant de voir les jeunes monégasque prendre leur envol chez les cadors européens, Fàbregas a déjà pu admirer les premiers pas sous le maillot de l’équipe de France d’Aurélien Tchouaméni en septembre 2021.