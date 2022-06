Real: Tchouaméni raconte comment Mbappé a essayé de le faire signer au PSG

Présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de sa présentation au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a confié que Kylian Mbappé avait tenté de le convaincre de signer au Paris Saint-Germain. En vain.

Kylian Mbappé se sera donc employé pour faire venir Aurélien Tchouaméni, son coéquipier en équipe de France, au Paris Saint-Germain. Alors qu’il était présent en conférence de presse ce mardi à l’occasion de sa présentation au Real Madrid, le milieu de terrain international français a confié que le crack de Bondy avait tenté de le faire changer d’avis.

"Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j'allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Il a parfaitement compris et il est content pour moi", a révélé le joueur formé aux Girondins de Bordeaux, longtemps dans le viseur du club de la capitale avant de finalement opter pour le tout récent vainqueur de la Ligue des champions.

Tchouaméni: "J'ai eu la chance de parler avec Benzema et Camavinga"

Face aux journalistes, Tchouaméni a également indiqué qu’il avait échangé avec deux autres Français avant de signer au Real Madrid. "J'ai eu la chance de parler avec Benzema et Camavinga. Cama s'est beaucoup amélioré et est très heureux d'être ici. Benzema est le meilleur au monde, quand il a su que les négociations se passaient bien, il m'a écrit pour tout m'expliquer et savoir si j'avais besoin de quelque chose. C'est une chance."

Quelques minutes plus tôt, l’ancien Monégasque, décrit comme "l’un des meilleurs milieux du monde" par Florentino Perez, avait confié ses premières impressions dans un bon espagnol.