Mercato: après l'OL, Sylvinho se fait virer des Corinthians

Sylvinho (47 ans) a été démis de ses fonctions d’entraîneur des Corinthians mercredi, après une nouvelle défaite attisant la colère des supporters. Le Brésilien enchaîne un nouvel échec après celui cuisant connu sur le banc de l’OL.

La reconversion de Sylvinho (47 ans) comme entraîneur est décidément compliquée. L’ancien latéral gauche du FC Barcelone s’est fait virer des Corinthians mercredi, après la défaite de l’équipe contre Santos (2-1) lors de la troisième journée, seulement, du championnat paulista. Le technicien a été averti dans le vestiaire à l’issue du match par ses dirigeants.

"Après le match, moi et la direction du football nous sommes rencontrés dans les vestiaires et avons compris qu'il était temps de mettre un terme au travail de notre entraîneur et de faire une correction de cap, a annoncé le président, Duilio Monteiro Alves, sur la chaîne YouTube du club. Nous nous réunirons demain pour définir les prochaines étapes."

Sifflé par les supporters

Ancien joueur du club, Sylvinho a été nommé en mai dernier avec pour mission de qualifier l’équipe pour la Copa Libertadores. Il l’a en partie réussi en décrochant une place pour les qualifications de la compétition. Le technicien a longtemps pu compter sur le soutien de ses dirigeants qui louaient son obstination au travail et ses journées de 12 à 15 heures passées au club. Mais les décideurs ont finalement cédé face à la grogne des supporters qui l’ont sifflé ces dernières semaines. Ils ont de nouveau demandé son départ tout au long du match perdu face au rival, Santos, mercredi. Le principal groupe de supporters avait aussi appelé à se réunir au centre d’entraînement, samedi, pour se faire entendre.

L’aventure de Sylvinho s’est finalement arrêtée avant, après neuf mois sur le banc et 43 matchs pour un bilan mitigé (16 victoires, 14 nuls et 13 défaites). Ce fut plus long que lors de son passage éphémère à Lyon de juillet à octobre 2019. Sous l’impulsion de son compatriote Juninho, alors directeur sportif, le club rhodanien lui avait offert sa première expérience comme entraîneur numéro 1 alors qu’il avait intégré le staff de la sélection brésilienne.

Mais cela a viré au désastre pour l’ancien entraîneur adjoint de l’Inter et de plusieurs clubs brésiliens (Cruzeiro, Recife, Nautico et Corinthians). Malgré des débuts rêvés (deux victoires et neuf buts inscrits), Lyon avait sombré et une défaite dans le derby face à Saint-Etienne (1-0) avait mis un terme à son aventure après seulement onze matchs sur le banc et trois petites victoires au compteur.