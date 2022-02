OL: Aulas se paie encore Juninho et fait la paix avec Longoria

En conférence de presse de l'OL, Jean-Michel Aulas a encore déploré la façon dont Juninho a annoncé son départ du poste de directeur sportif. Le président a ensuite tenu à faire savoir qu'il avait passé un agréable déjeuner avec Pablo Longoria, son homologue de l'OM.

Lorsqu'une question sur le départ de Juninho s'est invitée lors de la conférence de presse organisée par l'OL pour la présentation des recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombele, Jean-Michel Aulas n'a pas botté en touche. Le président lyonnais a même laissé filtrer son amertume sur la façon dont l'ancien milieu de terrain brésilien a communiqué sur sa volonté de quitter le poste de directeur sportif du club.

"Ça s'est mal passé contre notre gré, a regretté Aulas. La décision a été prise par Juni de s'en aller sans même qu'on soit informé. Ça crée des turbulences qui sont difficiles à absorber quand on a l'expérience que je peux avoir d'une vie d'entreprise et de club plutôt harmonieuse. J'en suis le premier désolé. Vincent (Ponsot, directeur général du football, ndlr) était avec moi quand on est partis à Los Angeles le chercher après plusieurs tentatives. C'est une déception. Après, faire l'exégèse de qui ou pourquoi..."

Le "calumet de la paix" partagé avec Longoria

Puis dans la continuité de cette réponse sur Juninho, Jean-Michel Aulas a voulu enchaîner sur une note plus positive. Il a révélé avoir déjeuné avec son homologue marseillais Pablo Longoria, mardi avant le match remporté 2-1 par l'OL face à l'OM au Groupama Stadium. Une manière d'enterrer la hache de guerre, après toutes les saillies médiatiques lancées autour des incidents du 21 novembre: "Ça va peut-être vous surprendre, mais nous avons tenus à inviter Pablo et ses adjoints avant le match. On a fait un déjeuner, non pas fraternel, mais avec un calumet de la paix au milieu qui a permis de passer un bon moment".

"Pablo, malgré la déception à la fin du match, est venu nous remercier, a ensuite assuré Aulas. Je voulais le dire, parce qu'il y a quelque fois de belles histoires entre guillemets qu'on n'imagine pas dans le foot. C'était important de l'évoquer".