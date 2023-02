PSG: Campos explique l'échec Ziyech, et évoque des "discussions" pour la prolongation de Messi

Dans un entretien pour Téléfoot ce dimanche, Luis Campos s'est exprimé sur le mercato hivernal du PSG, marqué par l'échec de l'arrivée d'Hakim Ziyech. En parallèle, le club de la capitale travaille également sur la prolongation de Lionel Messi, dont le contrat s'achève en juin prochain.

Le PSG a travaillé sur de nombreux dossiers lors du mercato hivernal. Si ce dernier a été animé dans le sens des départs, aucune arrivée n'a toutefois été enregistrée, malgré les rumeurs Milan Skriniar et Hakim Ziyech. Le Marocain, qui devait arriver sous la forme d'un prêt, n'a finalement pas rejoint la capitale en raison de l'envoi de mauvais documents de la part de Chelsea dans les dernières minutes de la fenêtre hivernale.

Dans un entretien pour Téléfoot, Luis Campos est revenu sur l'échec de l'arrivée de l'ailier. "On a le joueur avec nous, on a tout fait. Mais comme dans tous les transferts, on a besoin que les trois parties marchent bien. Dans ce cas-là, ça a très bien marché pour le PSG, ça a bien marché avec Ziyech et malheureusement ça n'a pas marché pour la dernière partie", a-t-il affirmé.

Les discussions se poursuivent pour la prolongation de Messi

Le conseiller sportif a également rappelé l'importance des jeunes joueurs au sein du PSG, qui doivent avoir plus d'importance dans l'effectif. "Bien sûr qu'on va laisser du temps à nos jeunes. Le coach comprend très bien quel est notre projet. On sait très bien qu'on doit le faire, et on va le faire."

Et concernant la prolongation de Lionel Messi (35 ans), dont le contrat actuel s'achève en fin de saison ? Les deux parties sont "en discussions", assure Luis Campos. "J'aimerais l'avoir dans ce projet, je ne peux pas le cacher, je serais ravi s'il continue avec nous. Mais on discute en ce moment pour arriver à ce but, pour continuer d'avoir Lionel Messi avec nous."