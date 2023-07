Mercato: après Messi et Busquets, l'Inter Miami vise deux grands noms du foot espagnol

Selon le quotidien catalan Sport, Jordi Alba et Sergio Ramos sont en négociations avec l'Inter Miami. Les deux défenseurs espagnols, libres de tout contrat, pourraient ainsi retrouver Lionel Messi et Sergio Busquets au sein de la franchise de MLS.

Deux grands noms de la Liga et du foot espagnol en plus dans l'effectif de l'Inter Miami ? Alors que la franchise de MLS a déjà bouclé cet été les arrivées de Lionel Messi (36 ans) et Sergio Busquets (34 ans), le quotidien catalan Sport écrit ce dimanche que Jordi Alba (34 ans) est lui aussi sur le point de traverser l'Atlantique, et qu'il serait en "négociations avancées" avec la formation floridienne. Le latéral gauche est officiellement libre de tout contrat, après onze ans passés au Barça.

Mais ce n'est pas tout. Toujours d'après Sport, l'Inter Miami discute aussi avec... Sergio Ramos (37 ans), dont le nom avait circulé du côté de Séville ces derniers jours. L'ancien défenseur du Real - également proche de Messi - vient pour sa part de quitter le PSG, après deux saisons en Ligue 1.

Tata Martino vient d'arriver sur le banc

Les arrivées de Jordi Alba et Sergio Ramos, si elles venaient à se concrétiser, donneraient donc un côté "Liga All Star" au groupe de l'Inter Miami, et feraient un peu plus grimper la moyenne d'âge du vestiaire. Un problème semble toutefois se poser: celui du salary cap. Le règlement de MLS prévoit que les franchises ont le droit à trois joueurs "désignés" (trois joueurs rémunérés au-delà du plafond salarial) par saison. Or, il parait assez improbable que l'un des quatre précédemment cités accepte d'être beaucoup moins payé que ses compères...

Dernier de la conférence Est de MLS, Miami a annoncé il y a quelques jours l'arrivée sur son banc de Gerardo "Tata" Martino, ancien coach du Barça et de la sélection argentine. Qui aura donc la mission de redresser la barre, avec quelques stars sous la main. "On associe parfois les États-Unis et Miami aux vacances. Mais ce n'est pas ça. Ils viennent pour la compétition", a-t-il assuré devant la presse, en parlant de Messi et Busquets.