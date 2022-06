Mercato: après Skriniar, le PSG penserait à Botman et Gusto pour renforcer sa défense

Le PSG a l’intention d’étoffer son arrière-garde durant le mercato estival. Selon L’Équipe, Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, ciblerait notamment Sven Botman, le défenseur central du LOSC, et Malo Gusto, le latéral droit de l’OL. Milan Skriniar (Inter) fait aussi partie des pistes explorées.

Il n’a toujours pas été présenté de manière officielle. Mais cette absence de communication n’empêche pas Luis Campos de travailler en coulisses. Le nouvel homme fort du PSG, présenté comme conseiller sportif, s’active pour remettre de l’ordre dans la maison rouge et bleue, en dessinant notamment les contours de l’effectif pour la saison prochaine. De nombreux changements sont attendus. Dans tous les secteurs de jeu, y compris en défense.

Le club de la capitale a pris beaucoup de buts ces derniers mois et son arrière-garde a donné des signes de fébrilité inquiétants . A l’image du huitième de finale retour de Ligue des champions, où ils se sont effondrés dans l’antre du Real Madrid, Marquinhos et Presnel Kimpembe ont souvent manqué de sérénité en charnière centrale. Sans parler de leurs doublures, pas vraiment au niveau, et de Sergio Ramos, qui a passé son temps à l’infirmerie.

Campos avait recruté Botman au Losc

Pour renforcer cette arrière-garde trop perméable, Luis Campos souhaiterait recruter un nouveau défenseur central. Comme annoncé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, le Slovaque Martin Skriniar (27 ans) fait partie des pistes explorées, à un an de la fin de son contrat à l’Inter. Mais selon L’Équipe, Paris aurait également ciblé Sven Botman. Le Néerlandais du Losc (22 ans), sous contrat jusqu’en 2025, impressionne depuis ses débuts en Ligue 1. Campos le connaît bien puisque c’est lui qui l’a fait venir à Lille en 2020, alors qu’il évoluait avec les jeunes de l’Ajax Amsterdam. Le club nordiste avait déboursé 8 millions d’euros pour s’offrir ses services. Le site spécialisé Transfermarkt évalue aujourd’hui sa cote à 30 millions.

Le dirigeant portugais chercherait aussi une doublure à Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Et Malo Gusto ferait partie des joueurs visés. Auteur d’un début de carrière prometteur avec l’OL, le joueur de 19 ans, international Espoirs français, est lié à son club formateur jusqu’en 2024. Sa valeur est estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.