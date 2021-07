Euro: un fan italien se tatoue l’accrochage de Chiellini sur Saka

Action marquante de la finale de l’Euro, le tirage de maillot de Giorgio Chiellini sur Bukayo Saka restera dans les mémoires… et sur la peau d’un supporter de la Nazionale, qui a décidé de se faire tatouer ce fait de jeu.

L'action avait fait le tour du monde et avait été beaucoup critiquée. Pour certains supporters italiens, le tirage de maillot de Giorgio Chiellini sur Bukayo Saka restera comme l’un des temps forts de cette finale d’Euro entre l’Italie et l’Angleterre. L’un d’entre eux n’est particulièrement pas près d’oublier cette faute grossière, puisqu’il a décidé de se la faire tatouer sur son bras droit.

Quelques instants avant la fin du temps règlementaire, Bukayo Saka, entré en jeu une vingtaine de minutes plus tôt, avait échappé à la vigilance de Chiellini et filait droit au but, collé à la ligne de touche. Mais le capitaine italien ne l’avait pas vu de cet œil et a vait préféré retenir le jeune attaquant par le col, écopant d’un simple carton jaune malgré la grossièreté de la faute (90e+6).

"It's coming Rome"

Dans la foulée, M.Kuipers a sifflé le début de la prolongation avant le dénouement que l’on connaît. Un scénario particulièrement cruel pour Saka, qui en plus d’avoir été empêché d’aller offrir la coupe aux Three Lions, a manqué le cinquième tir au but de la séance, donnant le sacre à l’Italie. Un raté qui avait même précédé un flot d’insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Alberto Marzari, tatoueur italien, a ainsi publié ce vendredi une photo de sa dernière œuvre avec ce dessin tout en couleur où le trophée est même représenté au bout des bras de Saka, légendant le cliché d'un subtil "It's coming Rome". Giorgio Chiellini s’est également amusé de la situation en partagant la publication, visiblement surpris de la passion sans limite de certains de supporters.