Italie: la Coupe du monde 2022, le "rêve" de Gianluigi Buffon

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon a évoqué son envie de retrouver la Nazionale pour la Coupe du monde 2022, disputée dans un an et demi au Qatar, où il sera âgé de 44 ans.

Gianluigi Buffon est décidement insatiable. Après s'être engagé dans son club formateur de Parme, le légendaire gardien italien rêve de sortir de sa retraite internationale pour disputer une dernière compétition avec sa sélection, la Coupe du monde 2022. Le joueur de 43 ans est toutefois conscient que cette convocation reste peu probable.

En juin dernier, Buffon s'est engagé pour deux saisons en faveur de Parme, alors que le club a terminé bon dernier de Serie A la saison dernière et évoluera à nouveau en deuxième division la saison prochaine. De quoi tout de même lui laisser le temps de rejouer en Serie A, une dernière fois, en cas de montée.

"J'ai besoin de savoir qu'il y aura une Coupe du monde au Qatar pour continuer à avancer et à rêver"

"J'ai besoin de la Coupe du monde pour rêver, explique-t-il dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Sinon pourquoi je joue? Pour ramener Parme en Serie A, bien sûr. Et après? C'est presque certain que Mancini ne m'appellera pas, à juste titre, il a ses hommes, son groupe. Mais j'ai besoin de savoir qu'il y aura une Coupe du monde au Qatar pour continuer à avancer et à rêver."

La dernière des 176 sélections de Gianluigi Buffon avec l'Italie remonte à mars 2018, quelques mois après l'échec de la qualification au Mondial russe, avec la défaite en barrages face à la Suède. Ce douloureux souvenir pourrait aussi entrer en ligne de compte au moment de vouloir tenter un dernier défi. "Je ne me présenterai jamais à Mancini, mais la pensée de ce tournoi me pousse à aller de l'avant, poursuit-il. Je sens que je dois faire encore quelque chose de spécial avant d'arrêter".