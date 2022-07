Mercato: après un transfert à Crystal Palace, Doucouré et son entourage se disent victimes de chantage

Six jours après l’officialisation de son départ vers Crystal Palace, l’ex-milieu de terrain lensois Cheick Doucouré aurait été victime de "chantage et d’une extorsion de fonds", selon son avocat. En cause, une prétendue "double identité".

Le départ de Cheick Doucouré du RC Lens vers Crystal Palace ne passe visiblement pas pour tous. Selon le communiqué de son avocat Alexis Rutman, le milieu de terrain malien serait victime de chantage et d’extorsion de fonds dans la lignée de ce transfert. Un agent, un photographe et un journaliste y seraient à l’origine.

"Ces individus affirment, fausses preuves à l’appui, que mon client aurait une double identité"

"Depuis l’annonce de son transfert du RC Lens à Crystal Palace, Monsieur Cheick Oumar Doucouré et son entourage sont victimes d’un chantage et d’une tentative d’extorsion de fonds de la part de plusieurs individus agissant de concert (un agent de joueurs et un photographe, soutenus par un journaliste), manifestement appâtés par les gains supposément générés par cette transaction", est-il écrit dans le communiqué relayé par l'Equipe.

"Ces individus affirment, fausses preuves à l’appui, que mon client aurait une double identité et exigent le paiement d’une somme d’argent en contrepartie de leur silence, poursuit Maître Alexis Rutman. Plusieurs messages Whatsapp en ce sens, accompagnés de faux documents, ont ainsi été adressé à mon client et à son entourage au cours des jours écoulés. Cette situation est très grave et évidemment inacceptable."

"Toutes actions judiciaires appropriées seront donc diligentées"

Mais le clan du nouveau joueur des Eagles ne compte pas en rester là: "Mon client et son entourage ne céderont rien face à de tels agissements qui exposent leurs auteurs à de sévères sanctions pénales, apprend son avocat. Toutes actions judiciaires appropriées seront donc diligentées, tant sur le plan pénal que civil, à l’encontre de ces trois individus mais également de toutes celles et ceux qui soutiendraient, cautionneraient, relaieraient, sous quelque forme que ce soit, de tels agissements et/ou de telles accusations calomnieuses".

Pendant ce temps-là, Cheick Doucouré, transféré contre un montant de plus de 20 millions d’euros, a démarré avec sa nouvelle équipe. Il a disputé la première période du match amical contre Ipswich Town (4-2) samedi.