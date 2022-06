Mercato: le Lensois Cheick Doucouré tout proche de Crystal Palace

Le milieu de terrain du RC Lens, Cheick Doucouré, devrait rejoindre la Premier League cet été. Le Malien, qui intéresse Patrick Vieira et Crystal Palace, fait l'objet d'une belle offre de la part du club londonien.

Lens s'apprête à perdre l'un de ses poumons du milieu de terrain. Aligné lors de 34 des 38 matchs de Ligue 1 disputés par le club artésien la saison dernière (pour un but), Cheick Doucouré devrait s'envoler dans les prochains jours pour l'Angleterre. À Londres, plus précisément. Là-bas, le joueur de 22 ans devrait parapher son contrat avec Crystal Palace (les négociations en sont aux derniers détails), qui devrait débourser 21 millions d'euros plus 5 de bonus pour s'attacher ses services. Une grosse somme qui en dit long sur le potentiel observé de près par Patrick Vieira, qui en avait fait l'une de ses priorités pour renforcer l'effectif des Eagles.

Doucouré et Fofana très courtisés

Arrivé à l'hiver 2018 dans le Pas-de-Calais, l'international malien (8 sélections) a fourbi ses armes chez les Sang et Or, devenant l'un des hommes forts du dispositif de Franck Haise. Avec Seko Fofana, ils ont contribué à l'excellente première moitié de saison de leur club.

Présents la semaine dernière pour la reprise de l'entraînement, les deux hommes sont très courtisés sur le marché des transferts et les dirigeants lensois avaient avoué, à demi-mots, que Doucouré allait partir. "Si certains joueurs ont une belle opportunité… Il y a peut-être un dossier qui se discute, qui est plus sur un départ. Mais on ne se fixe pas de deadline", confessait Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens. Le recrutement de Salis Abdul Samed, le milieu de terrain ghanéen, en provenance de Clermont, est un autre signal fort montrant que Doucouré devrait, sous peu, découvrir la Premier League sous les ordres d'un autre coach français.