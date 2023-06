Mercato: après une saison galère à Tottenham, Richarlison déclare sa flamme au Real Madrid

Interrogé sur des rumeurs de transferts l'envoyant en Espagne cet été, en marge d'un rassemblement de l'équipe nationale brésilienne, Richarlison a dévoilé son amour pour le Real Madrid, "le plus gros club au monde". Mais l'attaquant de 26 ans a également expliqué qu'il devait encore "faire ses preuves" avec Tottenham après une saison très compliquée avec les Spurs.

Richarlison a le mérite de la franchise. L'attaquant brésilien, retenu par le sélectionneur par intérim Ramon Menezes pour disputer les deux matchs amicaux contre la Guinée (samedi 17 juin) et le Sénégal (20 juin), était présent en conférence de presse mercredi. Face aux journalistes, le joueur de 26 ans a répondu aux questions, notamment une faisant état de rumeurs l'envoyant en Espagne et au Real cet été.

Richarlison "rêve" de porter le maillot du Real

"Bien sûr, chaque joueur voudrait porter le maillot du Real Madrid, le plus gros club du monde. Mais j'ai un club, un contrat avec Tottenham et je dois aussi montrer pourquoi ils ont investi une grosse somme d'argent pour moi. C'était une mauvaise saison pour moi, également dû aux blessures que j'ai eues avec les Spurs. Mais c'est un rêve, oui, un rêve de chaque joueur de porter les couleurs du Real. Mais je dois encore montrer ce que je sais faire sous celui de Tottenham."

Une saison très galère à oublier avec les Spurs

Richarlison avait quitté Everton l'été dernier pour rejoindre Tottenham contre un gros chèque de 58 millions d'euros. Deuxième recrue la plus chère de l'histoire des Spurs, le Brésilien devait aider son capitaine Harry Kane à la pointe de l'attaque du club londonien. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévues : blessé au mollet en octobre, puis à l'ischio en décembre, il n'est jamais parvenu à retrouver sa vista devant le but. Pire, il ne s'était pas gêné de critiquer publiquement son coach de l'époque, Antonio Conte, sur son manque de temps de jeu.

Ses statistiques en disent long puisqu'en 27 matchs de Premier League lors de l'exercice 2022-2023, il n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule et unique fois, face à Liverpool le 30 avril (défaite 4-3). L'attaquant s'était légèrement plus distingué en Ligue des champions (doublé contre Marseille (2-0) le 7 septembre) mais surtout lors de la Coupe du monde avec la Seleçao. Auteur d'un doublé inaugural contre la Serbie (2-0) dont un but sublime sur une volée acrobatique, il avait également marqué face à la Corée du Sud (4-0) en huitièmes de finale.

Les déclarations de Richarlison laissent entendre que celui-ci devrait rester dans le nord de Londres cet été pour faire ses preuves avec Tottenham. Sous contrat jusqu'en 2027, il compte sur l'amélioration de ses performances pour, ensuite, franchir un cap, et pourquoi pas chez le géant madrilène.