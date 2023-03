Tottenham: "Il a raison, sa saison est merdique", la réponse cinglante de Conte aux critiques de Richarlison

Après la sortie virulente de Richarlison à la suite de l'élimination de Tottenham en Ligue des champions, où il pestait sur son temps de jeu, Antonio Conte a répondu à son joueur.

La colère de Richarlison n'est pas passée inaperçue après l'élimination de Tottenham en huitième de finale de la Ligue des champions face au Milan AC. Après le match nul de son équipe contre les Milanais mercredi (0-0), le Brésilien s'est lâché au micro de la télévision brésilienne à propos de son temps de jeu.

"Pourquoi je ne joue pas ? Je ne comprends pas non plus, a avoué celui qui est arrivé l’an dernier en provenance d’Everton sur TNT Sports. Je suis un professionnel et je travaille sérieusement tous les jours. Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves. J’ai demandé les raisons, et il ne m’a rien dit. Hier, ils m’ont fait passer un test en salle, et m’ont dit que si j’étais en forme, je serais titulaire. J’ai été remplaçant, c’est incompréhensible. […] Cette saison, excusez le mot, ça a été de la merde, parce que je n’ai pas de temps de jeu, j’ai aussi été blessé. Mais quand j’entre sur le terrain, je donne ma vie."

"Il n'a marqué aucun but en Premier League"

Ce vendredi, à la veille de la réception de Nottingham lors de la 27e journée de Premier League, Antonio Conte a répondu aux critiques formulées par son attaquant, en lui renvoyant l'ascenseur. "Il ne m'a pas critiqué. Il a dit que sa saison était merdique et je suis d'accord avec lui, a expliqué l'Italien en conférence de presse. Il a eu beaucoup de blessures. Il n’a marqué aucun but en Premier League et seulement deux buts en Ligue des champions. Il a été vraiment honnête pour dire que sa saison n’était pas bonne."

Éliminés en huitième de finale de C1 par le Milan AC, battus par Sheffield United au 5e tour de Cup, les Spurs vont boucler une 16e saison blanche consécutive et sont toujours à la recherche d'un trophée depuis 2008 et un sacre en Coupe de la Ligue. Quatrième du championnat (45 pts), les hommes d'Antonio Conte restent sous la menace de Liverpool (42) et Newcastle (41) pour une qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions.