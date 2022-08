Mercato: Armand Laurienté n'ira pas à Sassuolo

Courtisé notamment par le club de Sassuolo, le milieu de terrain offensif de Lorient, Armand Laurienté, ne rejoindra pas le club italien. Les discussions sont rompues entre les deux clubs.

Les négociations sont terminées entre Lorient et Sassuolo pour Armand Laurienté. Aucun accord n'a été trouvé entre les deux clubs. Le FC Lorient a refusé la dernière offre du club italien. Elle portait sur un transfert, à hauteur de 10M d'euros + 1M de bonus, plus 20% sur une éventuelle revente. Refus catégorique des Merlus, qui évaluent leur joueur à un tarif supérieur.

En 35 matchs de Ligue 1 la saison dernière, Armand Laurienté a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives. Des statistiques qu'il peut encore améliorer avec une meilleure régularité dans ses performances. Il avait quand même été l'un des meilleurs lorientais de la saison marquée par le maintien des Merlus.

Spécialiste des coups francs

A 23 ans, Armand Laurienté a déjà une technique bien rôdée sur les coups francs. C'est sa spécialité, et ces derniers ont fait sensation la saison dernière, et encore le week-end dernier. Il tire avec une technique bien particulière. La balle flotte, redescend très vite et la trajectoire est très difficile à lire pour les gardiens adverses.

C'est d'abord face à Saint-Etienne le 21 février qu'il s'était illustré, en entrant en jeu. Il avait inscrit un doublé, avec l'un des magnifiques coup francs dont il a le secret. Il en avait inscrit un autre face à Nantes, de près de 40m, avec une technique "Juninhesque".

A une semaine de la clôture du marché des transferts, Armand Laurienté est toujours lorientais et pourrait le rester.