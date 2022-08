Mercato: West Ham insiste pour Lucas Paqueta et augmente son offre à l'OL

Après avoir dégainé une première proposition, West Ham a augmenté son offre pour tenter de s'offrir Lucas Paqueta, rapporte L'Equipe ce jeudi. Cette seconde offensive se rapprocherait des exigences de l'OL.

Après avoir transmis une première offre, West Ham revient à la charge pour Lucas Paqueta. Selon L'Equipe, les Hammers proposeraient désormais 57 millions d'euros (bonus compris) à l'OL pour s'attacher les services du milieu brésilien. Comme souligné par le quotidien, cette offre se rapproche des exigences des dirigeants rhodaniens, qui pourraient céder Paqueta contre 60 millions.

Dans le détail, cette deuxième offre du club londonien se composerait de 42 millions d'euros cash et 15 millions d'euros de bonus facilement atteignables, précise L'Equipe. Suffisant pour convaincre Lyon ?

West Ham face à la concurrence de Tottenham ?

Pour le moment, l'OL n’a transféré "que" pour un peu plus de trois millions d’euros (Léo Dubois à Galatasaray et Cenk Ökcazar à Valence pour un prêt payant) alors qu’il a dépensé un peu plus de 8 millions d’euros pour faire venir Johann Lepenant (Caen) et Nicolas Tagliafico (Ajax d’Amsterdam).

Bien partis pour se qualifier en Europa Conference League (ils se sont imposés 3-1 contre Viborg en barrage aller, avant un match retour ce jeudi), les Hammers pourraient permettre à Paqueta de briller sur la scène continentale, à l’inverse de l’OL, privé de Coupe d’Europe cette saison.

Toutefois les Hammers ne seraient pas les seuls à penser au Brésilien pour renforcer leur effectif. Le journal anglais The Daily Express assure ainsi que Tottenham figurerait toujours parmi les prétendants du maestro des Gones. Ancien de la Serie A, où il a pu observer Lucas Paqueta lors de son passage à Milan en 2019-2020, Fabio Paratici apprécierait son profil. Le directeur général des Spurs pourrait donc imiter West Ham et dégainer une offre d'ici la fermeture du marché des transferts.