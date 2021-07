Mercato: Arsenal a fait une "offre importante" pour Locatelli

Le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a déclaré être en discussions avancées avec Arsenal pour le milieu de terrain Manuel Locatelli, très en vue à l’Euro 2021 avec l’Italie. Le club italien discute aussi avec la Juventus.

Mais où jouera Manuel Locatelli la saison prochaine ? Agé de 23 ans, le milieu de terrain italien a réalisé des prestations très remarquées à l’Euro 2021 avec l’Italie. S’il est en concurrence avec Marco Verratti, l’international azzurri (13 sélections) a crevé l’écran face à la Suisse (3-0) grâce à un somptueux doublé. De quoi ravir son club, Sassuolo, assuré de faire une bonne affaire sur le marché des transferts. Recruté à l’AC Milan pour 12 millions d’euros en 2019, Locatelli ne manque pas de prétendants de haut standing. Et sa cote pourrait encore s'envoler alors que le milieu de terrain briguera une place en demi-finale de l’Euro vendredi soir, face à la Belgique. "On le laisse tranquille, a commenté son président Giovanni Carnevali au micro de Sky. Je n’ai pas parlé avec lui, ni avec ses agents. L’équipe nationale est plus importante."

Des discussions avec la Juve mais pas d'offre

Si le patron de Sassuolo ne discute pas avec le camp Locatelli, il discute en revanche avec les candidats pour l’accueillir. Car un départ du joueur en fin de contrat en 2023 est programmé cet été. A la Juventus ? "C’est la seule équipe italienne avec laquelle nous avons parlé de Locatelli, a indiqué Giovanni Carnevali. Mais nous n’avons pas parlé de chiffres." Les deux parties doivent se revoir très prochainement.

De chiffres il est en revanche question avec un autre club, Arsenal. C’est avec les Gunners que les discussions sont les plus avancées, a indiqué le président de Sassuolo. "Ils nous ont fait une proposition importante. C’est le seul club qui nous a fait une offre concrète", a-t-il ajouté sans révéler le montant. D'autres clubs sont également sur les rangs.