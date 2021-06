Italie : Héros face à la Suisse, Locatelli ne pense pas avoir doublé Verratti

Titularisé en l’absence de Marco Verratti, blessé, Emmanuel Locatelli a brillé en inscrivant deux buts lors de la victoire de l’Italie face à la Suisse (3-0), mercredi. Mais le joueur de Sassuolo n’estime pas avoir pris le dessus sur le milieu du PSG.

L’Italie emballe le début de l’Euro avec deux succès probants face à la Turquie (3-0) et la Suisse (3-0) et l’un des jeux les plus agréables à suivre. Les louanges pleuvent sur l’état d’esprit du groupe à l’instar de Claudio Ranieri, ancien entraîneur de Monaco notamment, qui trouve que la sélection fonctionne comme "un club".

Mercredi, la Nazionale s’est trouvé un héros inattendu avec Manuel Locatelli (23 ans, 12 sélections, 3 buts), auteur des deux premiers buts de l’équipe. Elu homme du match, le milieu de terrain de Sassuolo s’est installé dans l’entrejeu lors des derniers matchs en raison de l’absence de Marco Verratti, toujours gêné par une blessure au genou.

Mais il ne s’estime pas inamovible pour autant. "Non, je ne pense pas", a-t-il confié. Plutôt classe, il attend même le retour du milieu de terrain parisien, son principal concurrent.

"J'espère que Marco Verratti pourra revenir, c'est un champion qui peut faire la différence, a ajouté l’ancien joueur de l’AC Milan. Nous sommes un groupe fantastique, je veux rester les pieds sur terre et profiter du championnat d'Europe. Le premier but était magnifique, sur une passe décisive de Berardi, je le dédie à ma famille et ma petite amie. Le deuxième est pour tous les Italiens, nous espérons procurer d'autres émotions."

Formé à l’AC Milan, Locatelli a été vendu par le club lombard à Sassuolo en 2019 contre 12 millions d’euros. Selon la presse italienne, il intéresse la Juventus qui souhaiterait le recruter contre 40 millions d’euros. Mais son prix pourrait grimper après ses prestations remarquées.