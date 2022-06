Mercato: Arsenal annonce le départ de Lacazette, une première étape vers son retour à Lyon

Arsenal a confirmé, ce vendredi, le départ d’Alexandre Lacazette (31 ans) qui sera effectif à la fin de son contrat le 30 juin. L’attaquant va faire son grand retour à Lyon après cinq ans chez les Gunners.

C’était attendu, c’est désormais sûr: Alexandre Lacazette (31 ans) va quitter Arsenal. Le club londonien a annoncé, ce vendredi, le départ de l’attaquant à la fin de son contrat le 30 juin prochain dans un communiqué intitulé "Thank you Laca". Il quitte les Gunners cinq ans après son arrivée de Lyon contre 60 millions d’euros en 2017 avec 71 buts inscrits en 206 matchs, toutes compétitions confondus. L’international français (16 sélections, 3 buts) a agrémenté son palmarès d’une FA Cup (2020) et d’un Community Shield (2017).

Deux titres mais pas de Ligue des champions

Son passage à Londres restera tout de même marqué de quelques regrets comme celui de ne pas avoir disputé la Ligue des champions au coeur d’une période compliquée pour le club, qui n’a plus terminé dans le Top 5 depuis 2016. Son destin international en a aussi pris un coup. Alors que son départ en Angleterre devait être un tremplin pour sa carrière, il a finalement bloqué son parcours en équipe de France où il n’a plus été appelé depuis 2017.

Avec le club londonien, Lacazette a tout de même disputé une finale européenne, celle perdue face à Chelsea en Ligue Europa en 2020. Parfois critiqué pour son rendement mais loué pour son implication (il a été élu meilleur joueur de l’équipe lors de la saison 2018-2019), Lacazette a conclu sa dernière saison avec le brassard de capitaine.

Dans le Top 10 des meilleurs buteurs d'Arsenal en Premier League

Dans son communiqué, Arsenal salue celui qui "a été notre meilleur buteur lors de deux saisons avec nous - en 2017/18, et aussi en 2020/21, lorsqu'il a marqué son 50e but en Premier League lors de la victoire contre Sheffield United en avril 2021". "Cela a propulsé l'attaquant français dans le top dix des meilleurs buteurs de tous les temps pour nous dans l'histoire de la Premier League – marquant son premier but après seulement 94 secondes de ses débuts en championnat, contre Leicester City, en août 2017."

"Laca a été un joueur fantastique pour nous, salue Mikel Arteta, manager des Gunners. Il a été un vrai leader sur et en dehors du terrain et a eu une influence très importante sur nos jeunes joueurs. Son engagement avec nous a été exceptionnel et nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, succès et bonheur."

Le joueur a aussi communiqué sur son départ: "Gunner un jour, Gunner toujours". La suite est désormais assez claire pour l’attaquant attendu à Lyon, son club formateur, malgré la non-qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. Il est attendu en héros par les supporters et Jean-Michel Aulas qui signe un très joli coup en récupérant un enfant du club gratuitement après l’avoir chèrement vendu. Ce dernier fera même un effort conséquent sur son salaire pour revenir aux sources.