Mercato: le Real viserait Gnabry après l'échec Mbappé

Le Real Madrid cherche à renforcer son secteur offensif en vue de la saison 2022-2023. Après l’échec du dossier Mbappé, le club madrilène aurait reporté son intérêt sur l’ailier du Bayern Munich Serge Gnabry.

Pas besoin de Mbappé quand on dispose du duo Benzema-Vinicius. Voilà en substance le message lancé par de nombreux fans du Real Madrid après la victoire de leur équipe contre Liverpool en finale de la Ligue des champions (1-0). Malgré le quatorzième sacre continental du club espagnol, la direction merengue chercherait pourtant bien à recruter dans le secteur offensif.

Après la piste menant à Rafael Leao, le journal AS fait état d’un intérêt du champion d’Europe pour Serge Gnabry. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023, l’ailier allemand n’a toujours pas prolongé. Afin de ne pas le voir partir libre, le club munichois pourrait être tenté de le vendre dès cet été. Déjà présent parmi les pistes madrilènes avant l’échec du dossier Mbappé, le joueur de la Mannschaft l’est encore selon le journal espagnol.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Un dossier "en stand-by"

Cadre de l’équipe à Munich où il a inscrit 17 buts et délivré 10 offrandes cette saison en 45 apparitions, Serge Gnabry n’a toujours pas tranché pour son avenir. Et cela ne devrait pas être le cas tant que le Bayern n’aura pas réglé ses soucis avec Robert Lewandowski et les envies d’ailleurs du buteur. Si le futur de l’attaquant polonais fait actuellement office de priorité pour la direction bavaroise, le cas Gnabry n’en serait pas encore une selon le quotidien AS.

Une fois l’avenir de "Lewy" acté, la direction allemande se penchera sur une prolongation de Serge Gnabry. D’ici-là, l’international aux 31 sélections avec l’Allemagne aura peut-être décidé quoi faire. Rester et prolonger à Munich? Rejoindre Madrid? Tenter une aventure en Angleterre? Une seule chose est sûre, il ne manquera pas de courtisans s’il décide de quitter le Bayern. Et parmi eux, le Real semble bien décidé à réaliser un joli coup lors du mercato. Histoire de tourner définitivement la page Mbappé.