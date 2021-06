Mercato: Arsenal confirme la fin du prêt d'Odegaard

Arsenal a annoncé ce jeudi le départ de Martin Odegaard au 30 juin 2021. Le milieu offensif norvégien était prêté par le Real Madrid depuis le début de l'année. Mais le club londonien pourrait négocier un transfert.

Martin Odegaard va retourner au Real Madrid. Mais pour combien de temps? Prêté depuis le début de l'année, le jeune milieu offensif norvégien (22 ans) va officiellement quitter Arsenal au terme du mois de juin. Le club londonien l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué, qui confirme aussi les départs de Dani Ceballos (lui aussi prêté par le Real Madrid) et de David Luiz (en fin de contrat).

"Nous remercions ces joueurs pour leur contribution au club. (...) Vous ferez toujours partie de la famille d'Arsenal, et nous vous souhaitons à tous les meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite pour votre avenir", a écrit Arsenal dans son communiqué.

Arsenal aimerait le garder

Pour le quatrième prêt de sa carrière, Martin Odegaard a disputé 20 matchs, dont 6 de Ligue Europa, avec Arsenal. Son bilan est maigre: deux buts et autant de passes décisives.

Pour autant, son départ de Londres pourrait ne pas être définitif. La presse espagnole croit savoir que le club anglais était intéressé pour que l'aventure se prolonge. "Dans les prochains jours, il y aura des négociations", a récemment admis l'entraîneur Mikel Arteta, qui apprécie le joueur.

Ancelotti voudra-t-il conserver Odegaard?

Si le Real et Arsenal se mettent autour du table, ce ne sera pas nécessairement pour un prêt. À deux ans de la fin de son contrat avec le club espagnol, pour lequel il n'a joué que onze matchs professionnels, le Norvégien souhaiterait plus de certitudes sur son avenir. D'après AS, il aurait demandé à rester à Madrid ou à être transféré.

Avec Zinedine Zidane, Martin Odegaard pouvait s'attendre à ne pas obtenir plus de temps de jeu. Mais avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, la donne a peut-être changé.