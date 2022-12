Mercato: Arsenal prolonge automatiquement William Saliba

Selon The Athletic, Arsenal a automatiquement prolongé William Saliba jusqu'en juin 2024. Des négociations devraient suivre pour un contrat plus longue durée en ce qui concerne le défenseur français de 21 ans.

Arsenal souhaite continuer l'aventure avec William Saliba. Initialement sous contrat jusqu'en juin 2023, le défenseur central de 21 ans a été automatiquement prolongé par les dirigeants londoniens pour une saison. Les Gunners avaient jusqu'au 31 décembre pour activer cette clause.

Selon The Athletic, William Saliba pourrait prochainement étendre encore un peu plus son bail avec Arsenal. Des négociations devraient bientôt se tenir pour un contrat plus longue durée pour un joueur recruté à l'été 2019 à Saint-Etienne contre 30 millions d'euros.

Titulaire indiscutable cette saison à Arsenal

Après un prêt la saison dernière à l'OM, l'international français s'est imposé cette saison comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Mikel Arteta. Pourtant, le technicien espagnol a mis du temps avant de compter sur l'ancien Stéphanois, qui a connu trois prêts en Ligue 1 ces dernières saisons.

Depuis le début de saison, William Saliba a participé à 18 matchs toutes compétitions confondues avec son club, pour deux buts et une passe décisive. Preuve de son nouveau statut, Saliba a été convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar même s'il s'est contenté d'un rôle de remplaçant.

Avant la 18e journée de Premier League, Arsenal occupe la tête du classement avec 40 unités. Ce samedi (18h30), les Gunners se déplaceront sur la pelouse de Brighton.