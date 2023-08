Mercato: attendu en Arabie saoudite, Laporte annonce son départ de Manchester City

Aymeric Laporte a annoncé ce mercredi son départ de Manchester City, plus de cinq ans après son arrivée. L'international espagnol est désormais attendu à Al-Nassr, en Arabie saoudite.

Recruté pour 65 millions d'euros par Manchester City en janvier 2018 à l'Athletic Bilbao, Aymeric Laporte quitte le club cinq ans et demi plus tard. Dans un message sur ses réseaux sociaux, l'international espagnol d'origine française a officialisé ce mercredi son départ, malgré un contrat qui court jusqu'en 2025.

Laporte n'a pas donné sa future destination mais il devrait s'engager avec le club saoudien d'Al-Nassr, où évoluent notamment Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou Seko Fofana. Le natif d'Agen aura porté le maillot de Manchester City à 180 reprises, pour 12 buts et 13 trophées. Son temps de jeu avait diminué la saison dernière, marquée par un triplé Ligue des champions-Premier League-FA Cup.

Avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et les autres

"Chers Cityzens, aujourd'hui je voulais partager une histoire avec vous... Elle a duré cinq ans et demi, des années inoubliables. Plein de souvenirs que je garderai à jamais près de mon cœur, a écrit Laporte. Il est toujours facile de penser aux bons moments : les trophées, les victoires, les buts, les tacles et les grandes bagarres en Premier League. Mais je me souviendrai aussi des mauvaises: les blessures et les mises à l'écart, les défaites et les erreurs que j'ai pu commettre."

"Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu ce voyage possible: les dirigeants de Manchester City, les entraîneurs et l'ensemble du staff, tous les coéquipiers avec lesquels j'ai partagé le vestiaire et, bien sûr, vous tous, a poursuivi Laporte dans ses adieux. Ce fut un honneur et un plaisir de porter ces couleurs, et j'espère que vous vous souviendrez de moi en bien. Je vous remercie encore pour tout. Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir et je garderai toujours un œil sur vous."