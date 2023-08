Mercato: Manchester City clôt officiellement le feuilleton Bernardo Silva

Bernardo Silva a prolongé ce mercredi son contrat avec Manchester City. Le milieu portugais de 29 ans est désormais lié avec les Cityzens jusqu'en 2026. Pour le plus grand bonheur de Pep Guardiola, qui s'est opposé à son départ, alors qu'il était notamment pisté par le PSG.

Pep Guardiola ne voulait pas le perdre et l'entraîneur a eu gain de cause. Dans un communiqué diffusé ce mercredi, Manchester City a annoncé la prolongation de Bernardo Silva jusqu'en 2026. Le milieu portugais était lié jusqu'en 2025 avec les Cityzens mais il était très courtisé cet été. Le PSG et le FC Barcelone étaient notamment intéressés.

Arrivé en 2017 à Manchester City en provenance de l'AS Monaco, Bernardo Silva reste un joueur "important" pour Pep Guardiola, qui a déjà utilisé sa pièce maîtresse à 308 reprises. "J'ai passé six années incroyables à Manchester City et je suis ravi de prolonger mon séjour ici, a déclaré l'intéressé. Gagner le triplé la saison dernière a été extrêmement spécial et c'est excitant de faire partie d'une équipe où il y a une telle faim et une telle passion."

Un joueur "unique" selon Guardiola

L'international portugais a gagné 14 trophées depuis qu'il porte le maillot des Skyblues. "Le succès vous pousse à en vouloir encore plus, et ce club me donne l'occasion de continuer à gagner, a ajouté Bernardo Silva. J'aime le manager, mes coéquipiers et les supporters et j'espère que nous pourrons partager encore plus de bons souvenirs dans les années à venir."

De son côté, Pep Guardiola ne manque que très rarement une occasion de complimenter Bernardo Silva. "J'ai eu la chance d'entraîner de très bons joueurs pour Barcelone et le Bayern Munich. C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraînés de ma vie, avait récemment assuré le technicien catalan. Il a quelque chose de spécial." Victime d'un problème musculaire en ce début de saison, Bernardo Silva est actuellement à l'infirmerie, après avoir disputé les deux premiers matchs de la saison avec City.