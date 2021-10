OL: "Je n'ai pas en tête de partir", assure Paqueta sur son futur

En pleine forme en ce début de saison, où il s'est installé comme le patron de l'OL, Lucas Paqueta a confié son bonheur ce dimanche à Téléfoot. Le milieu brésilien s'imagine bien rester pendant un moment du côté de Lyon, avec la volonté de permettre aux Gones de retrouver la Ligue des champions.

Par ses performances sur le terrain et son attitude, Lucas Paqueta est rapidement devenu le nouveau chouchou des supporters de l'OL. Sa mise sur le banc, jeudi dernier face au Sparta Prague en Ligue Europa, en raison d'un retard à la causerie d'avant-match n'a rien changé. Entré en jeu en seconde période, le Brésilien a changé la donne, contribuant au succès de son équipe (4-3). "L'affection des supporters est indescriptible. J'espère continuer à donner le meilleur de moi-même pour les rendre fiers", a confié Lucas Paqueta ce dimanche, dans un entretien à Téléfoot.

Le joueur brésilien de 24 ans, arrivé en septembre 2020 contre un chèque de 20 millions à l'AC Milan, s'épanouit pleinement à Lyon. Son transfert était surtout la volonté de Juninho, son compatriote mais surtout directeur sportif de l'OL. "Juninho, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi. J'ai choisi l'OL pour lui, a admis Lucas Paqueta. Quand il m'a fait découvrir le club, j'ai tout de suite senti que je devais jouer ici. Aujourd'hui, j'ai enfin compris pourquoi. Cela fait un an que je suis ici, j'ai plus de responsabilités, j'en suis conscient et j'espère répondre aux attentes."

"Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière"

Influent dans le jeu, Lucas Paqueta a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 13 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. De plus en plus décisif, celui qui est sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2025 s'imagine bien pour un bon moment au sein de son club actuel. "Je n'ai pas en tête de partir. Je vis actuellement le meilleur moment de ma carrière et j'espère que ça va durer longtemps, a lancé Lucas Paqueta. Je me sens chez moi ici. Mon objectif est de jouer la Ligue des champions et j'espère le faire ici, pour rendre l'affection donnée par les supporters."

Lucas Paqueta sera bien titulaire ce dimanche (13h) pour le déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice, dans une rencontre comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Dimanche dernier, le Brésilien était sorti du banc face à l'AS Monaco, faisant encore basculer la rencontre, à l'initiative du deuxième but d'une superbe inspiration. Pourtant, il avait joué avec sa sélection dans la nuit de jeudi à vendredi, face à l'Uruguay. Mais lancé dans une course contre-la-montre, Lucas Paqueta avait insisté auprès de Peter Bosz pour pouvoir jouer. Un choix gagnant.