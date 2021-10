OL: Bosz dresse un bilan encourageant du début de saison et a "confiance" pour la suite

Après 11 journées de championnat, Peter Bosz a dressé un premier bilan du début de saison de l’OL, 9e au classement de la L1. Il reconnait les failles de son équipe en fin de rencontre, mais salue malgré tout les progrès de son groupe.

Au lendemain d’une défaite amère contre Nice (3-2), l'entraîneur de l'OL Peter Bosz a dressé un bilan de la première partie de saison de son équipe. Il a en premier lieu confié sa déception après le match à l'Allianz Riviera. Alors qu’ils menaient 2-0 à dix minutes de la fin de la rencontre, les Lyonnais se sont écroulés, ont écopé d’un carton rouge et se sont finalement inclinés dans les dernières secondes. "On a vraiment très bien joué pendant 80 minutes, et ensuite pendant les dix dernières minutes, on a été très mauvais. Ça ne peut pas arriver", a-t-il tranché au micro du club.

"Six cartons rouges, c’est bizarre"

Les fins de match ratées sont un mal récurrent côté lyonnais. Depuis le début de la saison, l’OL a en effet encaissé huit buts dans les dernières minutes et totalise également six cartons rouges. "Six cartons rouges, c’est bizarre. C’est notre faute, on va en parler. Les buts encaissés, c’est autre chose. On perd trop de points en fin de match. On va travailler là-dessus. Si tu peux jouer pendant 80 minutes comme on l’a fait, il faut aussi réussir à jouer comme ça pendant 90 ou 95 si nécessaire", a poursuivi le Néerlandais.

"Je ne croyais pas que cette équipe pouvait jouer comme ça"

Malgré tout, l’entraîneur lyonnais s’est dit très satisfait du niveau qu’a atteint son équipe en si peu de temps: "Je ne croyais pas que cette équipe pouvait jouer comme ça. Ça me donne beaucoup de confiance pour le futur. On a de la qualité dans l’effectif, on doit jouer ensemble. Après avoir encaissé le but à Nice par exemple, on n’a plus fait les choses ensemble".

Peter Bosz a également noté les progrès de ses joueurs depuis le début de l’année: "En début de saison, je n’étais pas du tout content de notre manière de jouer. Par exemple, à Angers, c’était très, très mauvais (défaite 3-0 lors de la 2e journée). Mais en ce moment, c’est complètement un autre OL. On voit une équipe qui joue ensemble, qui presse haut, qui joue avec beaucoup d’espace dans le dos, qui joue bien au foot. On a beaucoup progressé mais on n’est pas encore là où on veut aller".

Après 11 journées, l’OL est à la 9e place du championnat, à trois points du podium. De quoi nourrir encore plus de regrets après la défaite à l’Allianz Riviera. Samedi, les Lyonnais reçoivent Lens, 2e (21 heures).