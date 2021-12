Mercato: en attendant Ferran Torres, le Barça lance l'opération dégraissage

Selon la presse catalane, le FC Barcelone va devoir dégraisser lors du mercato hivernal pour boucler le transfert de Ferran Torres et l'incorporation au sein de l'équipe première de Gavi et Nico Gonzalez.

Joan Laporta a promis à ses supporters des renforts pour le mercato hivernal. La première recrue, ou la deuxième après Dani Alves, devrait se nommer Ferran Torres selon la presse catalane. Quelques détails sont encore à régler alors que l'opération pourrait coûter 55 millions d'euros avec 10 autres millions en bonus, en faveur de Manchester City où évolue l'ailier espagnol de 21 ans. En parallèle, le club catalan va devoir aussi dégraisser ces prochaines semaines.

Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Sergino Dest, Yusuf Demir et Luuk de Jong sont les principales cibles des dirigeants selon le Mundo Deportivo. Des départs faciliteraient aussi l'intégration de Gavi et Nico Gonzalez au sein de l'équipe première, eux qui s'installent progressivement dans le onze de Xavi.

Lié jusqu'en juin 2023 avec le Barça, Philippe Coutinho dispose encore d'un salaire conséquent. Son temps de jeu actuel ne facilite pas son envie de se mettre en vue alors que l'international brésilien espère participer à la Coupe du monde 2022. La Premier League, où il garde une bonne image, semble la destination la plus probable pour le joueur de 29 ans.

Umtiti et Lenglet ne seront pas retenus

Lui aussi sous contrat jusqu'en juin 2023, Samuel Umtiti est une nouvelle fois ciblé. Perturbé par les blessures ces derniers mois, le défenseur français de 28 ans n'a que peu joué. Benfica semblait un moment comme une piste sérieuse pour le champion du monde 2018. Si Umtiti ne parvient pas à trouver un point de chute, Clément Lenglet aurait lui aussi la possibilité de partir.

Du côté de Sergino Dest, l'arrivée de Dani Alves pourrait coïncider avec un départ de l'arrière droit américain, qui ne s'est pas adapté à l'équipe de Xavi. Le Barça aimerait récupérer la somme investie en 2020, à savoir 21 millions d'euros et 5 de bonus.

Prêté par le FC Séville, Luuk de Jong ne semble pas avoir le profil non plus pour jouer avec le Barça actuel. Des destinations en Turquie, au Fenerbahçe, ou aux Pays-Bas sont évoquées par la presse catalane. Dans le même temps, le club blaugrana a fait d'Edinson Cavani une piste sérieuse pour le poste de numéro 9, d'autant plus avec le départ à la retraite de Sergio Agüero. L'actuel buteur de Manchester United intéresse aussi le club brésilien des Corinthians, qui aurait proposé un salaire supérieur au "Matador" que le Barça, qui connaît pour rappel des difficultés financières.