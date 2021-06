Mercato: avec Ouedraogo Ismahila, l’Europe rêve de recruter le nouveau Kanté

A 21 ans, le milieu de terrain du Burkina Faso, Ouedraogo Ismahila, fait les beaux jours de l’AS Douanes. Son profil proche de celui de N’Golo Kanté, à qui il est comparé, dans son pays suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Ligue 1.

Il s’appelle Ouedraogo Ismahila. Si son nom est méconnu du grand public, il l’est beaucoup moins des recruteurs européens. A 21 ans, ce milieu de terrain défensif burkinabé brille sous les couleurs de l’AS Douanes, l’un des meilleurs clubs du pays. Prêté par le Real du Faso, il est devenu international et incontournable avec les Etalons. Son profil n’est pas sans rappeler celui d’un certain N’Golo Kanté. Au Burkina Faso, ses partenaires et les journalistes le comparent d’ailleurs souvent au récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. Le champion du monde est d’ailleurs son idole au point que Ouedraogo Ismahila rêve de rejoindre un jour le club londonien.

Ouedraogo Ismahila © ICON Sport

Deux clubs de Ligue 1 sur les rangs

En attendant de savoir si son rêve s’exaucera un jour, d’autres clubs suivent de très près le jeune milieu de terrain. C’est le cas de Valence en Espagne. Un club turc a formulé une offre tandis que des clubs allemands sont également intéressés.

La Ligue 1 a aussi un œil sur le jeune récupérateur. Le joueur est dans les petits papiers de deux formations françaises de haut standing. Selon les observateurs, le joueur dispose d’une belle cote en raison de ses qualités mais aussi du prix de son éventuel transfert. Une donnée qui pourrait faire la différence en temps de crise économique.