Mercato: bataille à trois entre Manchester City, Manchester United et la Juventus pour Pavard?

Selon Sky Sports Allemagne, trois clubs seraient intéressés par Benjamin Pavard: Manchester United, City, et la Juventus. L'international français souhaite quitter le Bayern Munich cet été, à un an de la fin de son contrat.

Après quatre saisons passées au Bayern Munich, Benjamin Pavard pourrait bien quitter l'Allemagne pour jouer en Premier League ou en Serie A. Selon Sky Sports Allemagne, le défenseur français ne veut pas prolonger son contrat au-delà de 2024. Et pour le recruter, il s'agirait d'une course entre Manchester City, United et la Juventus. Le Bayern n'aurait toutefois pas encore reçu d'offre officielle.

L'intérêt de Manchester City pour Pavard était déjà connu

Manchester City est déjà dans la course depuis plusieurs semaines. La possibilité d'un échange entre Kyle Walker et Benjamin Pavard a même été évoquée, mais cela n'est pas ''un sujet chaud'' pour le moment selon Florian Plettenberg. Lors d'une conférence de presse mardi dernier, Pep Guardiola s'est refusé à tout commentaire sur Pavard, et a confirmé son envie de voir Walker rester à City : ''Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un joueur incroyablement important.''

A 27 ans, Benjamin Pavard pourrait donc découvrir un nouveau championnat, après avoir remporté une Ligue des Champions et quatre fois la Bundesliga avec le club bavarois.