Mercato: Batlles va être nommé entraîneur de Saint-Etienne ce vendredi

Laurent Batlles (46 ans) va s’engager ce vendredi après-midi avec l’AS Saint Etienne pour un contrat de deux ans plus une année supplémentaire qui s’activera automatiquement en cas de remonter en Ligue 1.

Cinq jours seulement après sa relégation en Ligue 2, Saint-Etienne va nommer son nouvel entraîneur, ce vendredi après-midi. Il s’agira de Laurent Batlles, libre depuis son départ de Troyes fin décembre 2021. L’ancien milieu de terrain de Toulouse, Bordeaux, Rennes ou Marseille remplacera Pascal Dupraz, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Il s'est engagé pour deux ans, plus une année optionnelle automatique en cas de remontée en Ligue 1. Le technicien a eu pour seule exigence de pouvoir venir avec son adjoint et son analyste vidéo. Le premier est Emmanuel Da Costa ancien entraîneur de Quevilly-Rouen. Le second est Romain Brottes homme de confiance de Batlles à l’ESTAC.

Le natif de Nantes, qui a fini sa carrière de joueur à Saint-Etienne (2010-2012), s’est engagé aux côtés de l’actuel trio dirigeant le club: Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général du club). Malgré la relégation, ce board en place depuis la mi-saison a été confirmé dans ses fonctions par les deux coprésidents du club, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Batlles convaincu par la présence de Perrin et Rustem

Laurent Batlles connait particulièrement bien Loïc Perrin, avec qui il a joué sous le maillot vert, tout comme Samuel Rustem qu’il a côtoyé quand ce dernier était en charge de la sécurité pour le club notamment lors des campagnes européennes. La présence de ces deux hommes a été déterminante pour Batlles qui habite toujours avec sa famille dans la région stéphanoise. Autant d’éléments qui ont facilité la validation rapide de sa venue.

Le nouvel entraîneur sera présenté officiellement mardi, date à laquelle il se penchera avec Loïc Perrin sur la construction de l’effectif de la saison prochaine. Les deux hommes vont partir d’une feuille blanche avec 24 joueurs en fin de contrat sur l’effectif de la saison passée. Un seul de ces joueurs en fin de contrat pourrait potentiellement être conservé: Romain Hamouma avec qui les discussions sont en cours pour une année de contrat supplémentaire.

Le directeur sportif de l’ASSE et son nouvel entraîneur tenteront de construire une équipe d’expérience avec des profils connaissant bien la Ligue 1 et la Ligue 2. Le profil comportemental des joueurs ciblés sera déterminant.